Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG défie le Borussia Dortmund dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions. Et l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

J-2 avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Battus 1-0 au Signal Iduna Park, les Rouge & Bleu devront une nouvelle fois renverser la tendance pour espérer valider leur ticket pour la finale de la compétition à Wembley (Londres) le 1er juin prochain. Et à deux jours du match, l’UEFA a désigné l’arbitre de cette rencontre.

Une première pour Daniele Orsato cette saison

Daniele Orsato a été désigné pour arbitrer cette demi-finale retour de C1. Il sera accompagné par Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. Davide Massa sera le quatrième arbitre. Le VAR a été confié à Massimiliano Irrati et Paolo Valeri. L’Italien arbitrera pour la première fois de la saison le PSG. Il avait déjà dirigé une rencontre du BVB, lors de la victoire face au PSV Eindhoven (2-0) lors du huitième de finale aller. Cette saison, l’arbitre de 48 ans a arbitré six rencontres de Ligue des champions pour un total de 29 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués.

En Ligue des champions, Daniele Orsato a dirigé huit rencontres du PSG depuis la saison 2017-2018. Et le bilan est de 4 victoires et 4 défaites, dont notamment la finale de C1 perdue face Bayern Munich en 2020.

Les matches du PSG arbitrés par Daniele Orsato

Saison 2017-2018 : Celtic Glasgow / Paris Saint-Germain (0-5, phase de groupes)

Saison 2018-2019 : Manchester United / Paris Saint-Germain (0-2, huitième de finale aller)

Saison 2019-2020 : Paris Saint-Germain / Bayern Munich (0-1, finale)

Saison 2020-2021 : Manchester United / Paris Saint-Germain (1-3, phase de groupes)

Saison 2020-2021 : Paris Saint-Germain / Bayern Munich (0-1, quart de finale retour)

Saison 2021-2022 : Manchester City / Paris Saint-Germain (2-1, phase de groupes)

Saison 2021-2022 : Paris Saint-Germain / Real Madrid (1-0, huitième de finale aller)

Saison 2022-2023 : Bayern Munich / Paris Saint-Germain (2-0, huitième de finale retour)

Daniele Orsato cette saison en C1

PSV Eindhoven / FC Séville (2-2, phase de groupes) – 5 cartons jaunes, 1 penalty sifflé

Étoile Rouge de Belgrade / RB Leipzig (1-2, phase de groupes) – 9 cartons jaunes

FC Barcelone / FC Porto (2-1, phase de groupes) – 5 cartons jaunes

FC Copenhague / Galatasaray (1-0, phase de groupes) – 3 cartons jaunes, 1 carton rouge

Borussia Dortmund / PSV Eindhoven (2-0, huitième de finale aller) – 2 cartons jaunes

Manchester City / Real Madrid (1-1, 4-5 T.A.B, quart de finale retour) – 5 cartons jaunes

