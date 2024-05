PSG / Dortmund – Les compositions probables

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des champions. Pour retourner la situation, Luis Enrique pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ.

Battu à l’aller (1-0), le PSG voudra renverser la situation ce mardi soir contre le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des champions. Pour cela, il pourra compter sur un Parc des Princes en fusion et sur un groupe quasiment au complet. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche sur la pelouse du Signal Iduna Park, Lucas Hernandez manque évidemment à l’appel, tout comme Presnel Kimpembe, absent de longue date. Pour le onze de départ qu’alignera Luis Enrique ce soir, Le Parisien et l’Equipe ne sont pas d’accord sur tout.

A voir aussi : PSG / BVB – Entraînement à l’écart pour Karim Adeyemi

Gonçalo Ramos titulaire ? Beraldo préféré à Danilo ?

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma devrait débuter dans les buts. Pour remplacer Lucas Hernandez, le quotidien francilien place Danilo Pereira même s’il hésite avec Lucas Beraldo, qui était entré à la place du numéro 21 du PSG la semaine dernière. Pour le quotidien sportif, c’est bien le Brésilien qui devrait être aligné au côté du capitaine Marquinhos en charnière centrale. Les deux quotidiens s’accordent pour les deux latéraux, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Pour le milieu de terrain, L’Equipe et le Parisien placent Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. En ce qui concerne l’attaque, encore des divergences. Le quotidien sportif place le trio Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola. Le quotidien francilien remplace lui l’ancien Lyonnais par Gonçalo Ramos, ce qui replacerait Kylian Mbappé dans le couloir gauche. De son côté, RMC Sport a deux hésitations dans le onze, Fabian Ruiz ou Kang-in Lee au milieu et Gonçalo Ramos ou Bradley Barcola en attaque.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo (ou Beraldo) – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo (ou Beraldo) – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (ou Kang-In Lee) – Dembélé, Mbappé (ou Ramos), Barcola (ou Mbappé)

selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (ou Kang-In Lee) – Dembélé, Mbappé (ou Ramos), Barcola (ou Mbappé) Le XI probable du Borussia Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can (c), Sabitzer – Sancho, Brandt, Adeyemi – Füllkrug

compositions probables PSG / BVB (L’Equipe)