PSG / Dortmund – Lucas Hernandez présent au Parc des Princes

Gravement blessé la semaine dernière, Lucas Hernandez a été opéré en Autriche. Le numéro 21 du PSG sera présent au Parc des Princes pour encourager ses coéquipiers.

Cadre du PSG cette saison, Lucas Hernandez était titulaire mercredi dernier lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund sur la pelouse du Signal Iduna Park. En tentant d’intervenir pour empêcher Niclas Füllkrug de marquer, l’international français s’est gravement blessé au genou. Après examen, les soupçons ont été confirmés, l’ancien du Bayern Munich souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sa saison est d’ores et déjà terminée et il manquera également l’Euro avec l’équipe de France.

Un soutien de plus pour le PSG

Trois jours après sa blessure, Lucas Hernandez a été opéré avec succès en Autriche. Depuis, il poursuivait sa convalescence dans le pays. Ce mardi après-midi, via son compte Instagram, le défenseur du PSG a fait savoir qu’il rentrait en France et qu’il arriverait à temps pour encourager ses partenaires au Parc des Princes et les aider à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Sous une photo de lui dans l’avion, Lucas Hernandez a posté le texte suivant : « De retour à temps pour le match… avec mon nouveau genou ! »