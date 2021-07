Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba (28 ans) peut envisager un transfert au PSG, peut prolonger chez les Red Devils, peut faire la saison pour partir libre le 30 juin prochain… Et en Angleterre on pense ce matin que tout est vraiment ouvert.

“Si Paul Pogba ne signe pas un nouvel accord avec Manchester United d’ici la fin du mercato estival, cela ne signifie pas forcément qu’il est contre le fait d’en signer un à l’avenir ; les pourparlers entre les représentants de Pogba et United se poursuivent, tandis que le PSG reste intéressé par la signature du milieu de terrain”, commente Sky Sports. “L’international français a d’excellentes relations avec son manager, Ole Gunnar Solskjaer, et est enthousiasmé par la direction que prend le club avec la signature de Jadon Sancho et l’arrivée imminente de Raphael Varane. On a dit à Sky Sports News que Pogba aimait le club, mais à 28 ans il sait que son prochain contrat sera probablement le dernier gros qu’il signera dans sa carrière. Pogba sait qu’il aura plus d’options s’il reste une saison.”

Paul Pogba “serait heureux de vivre à Manchester malgré les rumeurs de transfert en cours”, écrit le Daily Star. Selon Manchester Evening News, le Bleu et sa femme sont installés dans leur maison du Cheshire aux côtés de leurs deux enfants et sont “particulièrement heureux dans la région”. Toutefois, “l’avenir de Pogba n’est pas clair” depuis que Mino Raiola a commenté la conception d’un transfert en décembre. D’ailleurs chez les bookmakers, la vente de Paul Pogba au PSG a la cote. Selon nos informations, United pourrait céder Paul Pogba pour un montant qui se situerait entre 70 et 80 M€ avec bonus.