Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce samedi 31 juillet 2021 : Le rôle d’Icardi, le groupe parisien pour le Trophée des Champions, les titis du PSG.

Le Parisien du jour fait un focus sur le statut de Mauro Icardi qui est en reconquête. Le joueur “a participé à la totalité de la présaison parisienne et est en forme contrairement à l’été 2020”. Il était “revenu de la période du confinement avec plusieurs kilos en trop” en plus d’avoir été touché par le “coronavirus, une lésion au genou et des adducteurs douloureux” qui ont sabordé son année. L’Argentin était aussi critiqué pour son “manque de mobilité parfois criant dans un PSG en quête de vitesse.” Enfin le quotidien local nous apprend que l’ancien Interiste devrait “sauf retournement de situation” rester Parisien cette saison. Il est également question (du “protégé” de Mino Raiola) Xavi Simons (18 ans) qui espère “entrer dans la rotation et poursuivre son apprentissage auprès du groupe professionnel.” En tout cas, le PSG “compte sur lui pour l’avenir. En fin de contrat en juin prochain, il devrait bientôt recevoir une proposition du club.”

Ce dimanche à 20h (Amazon Prime Video), le LOSC et le PSG s’affronteront au stade Bloomfield de Tel-Aviv (Israël) à l’occasion du Trophée des Champions. Et pour ce premier match officiel de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino a toujours quelques incertitudes concernant son groupe. Si les forfaits de Juan Bernat, Colin Dagba, Sergio Ramos et Rafinha sont déjà actés, la présence des internationaux reste incertaine. En effet comme le rapporte Le Parisien, Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Kylian Mbappé sont toujours incertains pour cette rencontre face aux Lillois. “Les quatre joueurs n’ont repris l’entraînement que depuis une semaine et doivent donc poursuivre leur préparation. Mais même en cas de présence, aucun ne débutera comme titulaire.” Plus tôt dans la journée, l’entraîneur parisien avait indiqué qu’il prendrait une décision avant le départ : “On verra demain la situation de chacun pour voir s’ils feront le déplacement.” Concernant le reste du groupe, quelques Titis effectueront le déplacement pour cette 26e édition du Trophée des Champions. “Les jeunes El Chadaille Bisthiabu, Ismaël Gharbi, Edouard Michut ou Xavi Simons seront de l’aventure. Reste à savoir lesquels commenceront la première rencontre officielle de la saison”, rapporte le quotidien francilien. Pour rappel, les Parisiens prendront l’avion ce samedi après-midi, après un dernier entraînement matinal au camp des Loges. Le Parisien voit ce onze de départ pour le PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo (ou Bitshiabu), Kurzawa – Simons (ou Gharbi), Herrera, Gueye, Draxler – Kalimuendo, Icardi.

L’Équipe de ce samedi titre avec ce jeu de mots : “La jeunesse au poussoir”. Le journal sportif propose un focus sur trois joueurs : Arnaud Kalimuendo, El Chadaille Bitshiabu et Eric Junior Dina-Ebimbe. Concernant l’attaquant, il est considéré comme “celui qui a le plus de chance de s’inviter à la table des grands” car Paris n’a pas pléthore d’attaquants (Mbappé, Icardi). On apprend que Pochettino “apprécie son profil travailleur et veut l’intégrer à la rotation”. Mais si un autre attaquant devrait arriver à Paris, Kalimuendo “pourrait y voir un signe qu’on ne mise pas sur lui à court terme”. Pour le cas d’El Chadaille Bitshiabu, le journal explique que “sa carrière a pris un sérieux cap” avec le fait d’avoir paraphé son premier contrat professionnel. L’entraineur argentin “semble disposé à l’intégrer dans la rotation” en défense centrale et “le staff lui maintient sa confiance malgré une présaison où il n’est pas apparu sous son meilleur jour”. Enfin Eric Junior Dina-Ebimbe a pour ambition “d’intégrer la rotation dans l’entrejeu” et “a montré des choses intéressantes dans le jeu de transition”. Mais “il pourrait vite voir son horizon se boucher avec le retour des cadres dans un secteur saturé”. Il pourrait aller chercher un point de chute en Ligue 1 (Saint-Etienne, Lens). Les autres Titis mis en avant par le journal sportif sont Ismaël Gharbi (qui devra “encore un peu patienter pour intégrer le groupe professionnel”), Xavi Simons (qui “devrait être victime à court terme de la concurrence au milieu”), Bandiouga Fadiga (qui “qui s’oriente vers un départ”), Nathan Bitumazala et Teddy Alloh (qui “n’a pas grand-chose à espérer derrière Bernat, Kurzawa et Diallo”).

L’équipe probable du PSG pour la rencontre de dimanche selon L’Equipe : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo ou Bitshiabu, Kurzawa – Herrera, Gueye, Dina Ebimbe – Draxler, Icardi, Kalimuendo.

La Voix du Nord rapporte qu’il est “probable” que Jocelyn Gourvennec “ne prenne aucun risque avec Renato Sanches” demain contre le PSG. “En effet, l’international portugais a de nouveau ressenti une gêne à la cuisse cette semaine.”