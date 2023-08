PSG : Du mouvement au sein du Collectif Ultras Paris

Si la trêve estivale a été mouvementée pour le PSG avec le mercato, les supporters parisiens ont également connu du mouvement ces dernières semaines. En effet, entre des créations de groupes et des dissolutions, des mouvements se sont fait au sein du Collectif Ultras Paris.

Le Collectif Ultras Paris a pris ses marques depuis quelques saisons maintenant dans les travées du Parc des Princes. Composée de plusieurs groupes, la branche ultras des supporters du PSG a connu un été mouvementé avec notamment l’auto dissolution d’un de ses groupes : Les « LPA » (Liberté pour les abonnés). « En interne, certains choix de la direction du collectif posent question avec des visions très différentes sur les combats à mener« , relatent nos confrères d’RMC Sport. En lieu et place des « LPA« , un nouveau groupe a pris place au Parc des Princes. En effet, depuis le début de la saison, le groupe « Beriz Crew » s’est installé dans le Virage Auteuil : « Ce groupe, validé par l’assemblée générale du Collectif Ultras Paris, le 8 juillet dernier, rassemble des visages bien connus du Virage Auteuil. Des anciens de la « Porte 411 » et des « Laskars » sont présents et accompagnent des jeunes recrues« . Cependant, concernant le groupe de la « Porte 411« , certains anciens du groupe n’ont pas pris part à la nouvelle aventure « Beriz Crew« , selon RMC Sport : « Certains ex de la « Porte 411 » qui n’ont pas pris part à cette nouvelle aventure voient d’un mauvais œil la création de ce groupe« .

Des divergences en interne

Nos confrères d’RMC Sport avance une bonne ambiance en interne, selon des membres du CUP interrogés, notamment en s’appuyant sur les banderoles déployées lors de la réception de Lorient pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats, et le bon déroulement du déplacement à Toulouse la semaine d’après. Cependant, des divergences ont existé durant l’été au sein du Collectif Ultra Paris : « Ces derniers mois ont été agités au sein du Collectif. Les jours de grève, au début du mois de mai, ont marqué les esprits. La frange la plus radicale pensait prendre la tête du mouvement. Finalement, le calme est revenu. En interne, les composantes n’étaient pas toutes sur la même longueur d’onde à ce sujet« , relate RMC Sport.

Le groupe du CUP qui est aujourd’hui décisionnaire et majoritaire est la « K-Soce Team« . Le groupe de Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris. Si la domination de la « K-Soce Team » est actée en interne, RMC Sport explique tout de même que « c’est surtout à l’extérieur du Collectif Ultras Paris que l’on souhaite réduire la puissance de ce groupe. Certains gardent encore en travers de la gorge certains choix effectués. Des courants différents ont donc émergé avec des visions très différentes, par exemple sur la relation avec la direction du club. En ce début de saison, les critiques qui visent la K-Soce Team sont le plus souvent issues de supporters non-encartés (ou plus encartés) au CUP« . Le cas Kylian Mbappé divise en interne chez les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, la position du CUP vis-à-vis du feuilleton de l’été est attendue. Cependant, depuis l’assemblée générale au début du mois de juillet, il est acté qu’en interne on attend la fin du mercato afin de se positionner clairement sur le cas Mbappé.