PSG – Fabian Ruiz ne passera pas la case opération

Touché à l’épaule lors de la victoire du PSG contre Le Havre le week-end dernier, Fabian Ruiz ne devrait pas rejouer en 2023. Si une opération était possible, ce ne sera finalement pas le cas.

Le PSG n’a pas été épargné par les blessures ces dernières semaines. Si Marquinhos et Warren Zaïre-Emery sont revenus à l’entraînement collectif après avoir été blessés lors de la trêve internationale. Ce n’est pas encore le cas de Presnel Kimpembe, attendus de retour avant la fin de l’année 2023, et Nuno Mendes, qui devrait faire son retour en mars. Fabian Ruiz, qui a été victime d’une luxation sans fracture de l’épaule droite lors de la victoire du PSG sur la pelouse du Havre le week-end dernier (0-2), ne devrait pas revenir sur les terrains d’ici à la fin de l’année 2023.

Forfait pour la fin d’année 2023

Ce vendredi soir, RMC Sport indique que le numéro 8 du PSG ne passera pas par la case opération. Fabrice Hawkins confirme que l’international espagnol ne devrait pas rejouer avant la fin de l’année 2023. Il manquera donc les matches de Ligue 1 contre Nantes, Lille et Metz et l’utra-important Dortmund / PSG, qui doit permettre au PSG de se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions et même de terminer en tête de son groupe, en cas de succès en Allemagne. C’est un coup dur pour l’ancien napolitain, lui qui réalisait de belles performances depuis plusieurs semaines.