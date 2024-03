PSG / FC Barcelone – Le calendrier croisé des deux équipes

Depuis vendredi midi, le PSG connaît son adversaire pour les quarts de finale de Ligue des champions. Petit point sur le calendrier croisé des deux formations.

Encore engagé dans toutes les compétitions, le PSG peut encore rêver d’une saison idyllique. Et les semaines à venir vont offrir des belles affiches pour les joueurs de Luis Enrique. Déjà ce dimanche, le club parisien se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault, en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Et après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le programme des Rouge & Bleu s’annonce alléchant.

Un calendrier moins chargé pour Barcelone

Dès le retour de la coupure internationale, le Classico aura lieu sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (dimanche 31 mars). Trois plus tard, le PSG recevra le Stade Rennais dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France (mercredi 3 avril). Un objectif important pour le club parisien après ses échecs en 2022 et 2023. Par la suite, le leader du championnat accueillera le Clermont Foot (samedi 6 avril) quatre jours avant la réception du FC Barcelone au Parc des Princes (mercredi 10 avril) à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Entre la confrontation aller et retour (mardi 16 avril), les joueurs de Luis Enrique se déplaceront à Lorient (samedi 13 avril, horaire à déterminer).

En face, le FC Barcelone aura un calendrier plus allégé. Mais ce dimanche (21h), le club catalan disputera un gros choc sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Un match important pour ne pas être distancé du leader, le Real Madrid. Au retour de la trêve internationale, l’équipe entraînée par Xavi affrontera Las Palmas (samedi 30 avril). Le Barça aura ensuite dix jours sans compétition jusqu’à son déplacement à Paris en Ligue des champions. En raison de la finale de Coupe du Roi entre l’Athletic Bilbao et Majorque, aucune rencontre du championnat n’est programmée le week-end du 6-7 avril. Puis entre le match aller et retour de C1, les Azulgrana se déplaceront à Cadix, club à la lutte pour le maintien. À noter qu’après le quart de finale retour face aux Rouge & Bleu, les Catalans affronteront le Real Madrid en Liga.

Le calendrier du PSG

Dimanche 17 mars : Montpellier HSC – Paris Saint-Germain (20h45 sur Prime Video / 26e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Prime Video / 26e journée de Ligue 1) Dimanche 31 mars : Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (20h45 sur Prime Video / 27e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Prime Video / 27e journée de Ligue 1) Mercredi 3 avril : Paris Saint-Germain / Stade Rennais (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1 / demi-finales de Coupe de France)

(21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1 / demi-finales de Coupe de France) Samedi 6 avril : Paris Saint-Germain / Clermont Foot (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 / 28e journée de Ligue 1)

(21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 / 28e journée de Ligue 1) Mercredi 10 avril : Paris Saint-Germain / FC Barcelone (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1 / quarts de finale aller de Ligue des champions)

(21h sur Canal Plus et RMC Sport 1 / quarts de finale aller de Ligue des champions) Samedi 13 avril : FC Lorient / Paris Saint-Germain (horaire à déterminer / 29e journée de Ligue 1)

(horaire à déterminer / 29e journée de Ligue 1) Mardi 16 avril : FC Barcelone / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1 / quarts de finale retour de Ligue des champions)

Le calendrier du FC Barcelone