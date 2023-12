PSG / FC Metz – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport), le PSG reçoit Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé pour ce match.

Le PSG va jouer son dernier match de l’année 2023 ce soir – au Parc des Princes – contre le FC Metz pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1. Déjà champion d’automne, le PSG voudra terminer l’année 2023 par un succès devant son public, pour garder une belle avance en tête du championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, absents de longue date, Keylor Navas, toujours souffrant du dos, Fabian Ruiz, victime d’une luxation de l’épaule contre Le Havre (3 décembre), Ousmane Dembélé et Arnau Tenas. Le numéro 10 parisien est préservé en raison d’une alerte aux ischios jambiers alors que le gardien espagnol souffre de l’épaule droite.

A voir aussi : Six absents avant d’affronter le FC Metz dont Dembélé

Cinquième titularisation de suite pour Barcola ?

Pour cette dernière rencontre de 2023, le coach du PSG pourrait faire un peu tourner son effectif et faire reposer certains cadres qui ont beaucoup joué. Dans les buts, après sa suspension de deux matches suite à son carton rouge reçu contre Le Havre, Gianluigi Donnarumma va faire son retour. En défense, l’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, cela devrait être du classique avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Pour le quotidien francilien, Danilo Pereira remplacerait le Slovaque, alors que Nordi Mukiele serait titulaire à gauche. Au milieu de terrain, les deux quotidiens s’entendent sur deux joueurs, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. L’Equipe voit un 4-3-3 avec Manuel Ugarte associé au titi et au Portugais. Kang-In Lee accompagnerait Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani en attaque. Pour le Parisien, Luis Enrique optera pour un 4-2-4, Vitinha étant associé à Zaïre-Emery, derrière une ligne de quatre composée de Marco Asensio, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Le XI du PSG contre Metz selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé, Lee

contre selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé, Lee Le XI du PSG face à Metz selon le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Mukiele – Vitinha, Zaïre-Emery – Asensio, Kolo Muani, Mbappé, Barcola (ou Lee)

face à selon le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Mukiele – Vitinha, Zaïre-Emery – Asensio, Kolo Muani, Mbappé, Barcola (ou Lee) Le XI probable de Metz : Oukidja – Colin, Traoré, Hérelle, Udol (c) – N’Doram, Jean-Jacques – Sabaly, Jalow (ou Asoro), Van den Kerkhof -Elisor

Les équipes probables de PSG / Metz (Le Parisien)