Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le Barça voit deux joueurs importants revenir à l’entraînement.

Pour affronter le PSG demain au Parc des Princes, Xavi a convoqué un groupe de 25 joueurs. Dans ce dernier figurent Frenkie de Jong et Pedri. Mais le club catalan expliquait que les deux milieux de terrain n’avaient pas le feu vert médical pour retrouver les terrains. Malgré ça, ils ont fait le voyage à Paris avec leurs coéquipiers. Présent en conférence de presse d’avant-match, Xavi avait expliqué que tous les joueurs présents dans le groupe étaient susceptibles de jouer contre le PSG demain.

Pedri et De Jong ont participé à l’intégralité de la séance

Ce mardi soir, les joueurs du FC Barcelone s’entraînaient une dernière fois, sur la pelouse du Parc des Princes, à la veille d’affronter le PSG. L’Equipe explique que Pedri et Frenkie de Jong se sont entraînés sans gêne apparente. Les deux joueurs « ont participé aux oppositions sur mini-terrain qui se sont enchaînées (trois groupes de sept, en rotation). Le Néerlandais est apparu très en jambes et postule clairement à une titularisation », avance le quotidien sportif. Pour pouvoir prétendre à une place sur la feuille de match pour la rencontre de demain, Pedri et Frenkie de Jong devront obtenir le feu vert des médecins du club.