Ce week-end en D1 Arkema, le PSG s’est imposé face à Dijon (2-5) après une semaine complète de préparation en raison du match annulé à Guingamp pour cause d’intempéries. Une bonne dynamique à laquelle pourrait se greffer l’internationale française Amandine Henry.

Avant le coup d’envoi de la rencontre de championnat entre la section féminine du PSG et celle de Dijon, Angelo Castellazzi, directeur sportif Rouge & Bleu, a répondu au micro de Canal + concernant le dossier Amandine Henry. En effet, l’internationale française est actuellement l’objet de discussions pour une potentielle arrivée sous les cieux parisiens, ce qu’a confirmé le dirigeant italien : « Sincèrement, nous sommes en train de parler avec elle. La situation est .. je ne dirais pas compliquée mais elle (Amandine Henry ; NDLR) est sous contrat avec un club américain. Vous savez que le championnat américain a une pause, donc on cherche une solution qui sera la bonne pour tout le monde, pour nous, pour elle, pour l’Equipe de France. On verra si on trouvera la bonne solution pour tout le monde, ou pas« . Actuellement sous contrat avec Angel City FC, Amandine Henry pourrait donc retrouver le championnat de France après avoir quitté l’Olympique Lyonnais en 2023. L’occasion pour la joueuse de 34 ans d’enchaîner avec le PSG féminin et d’être sur la continuité de son retour en Equipe de France avec Hervé Renard, afin d’être la plus compétitive pour les Jeux Olympiques à Paris.