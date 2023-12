Le PSG Féminin se renforce sur le banc et le staff de Jocelyn Prêcheur enregistre une recrue. Shirlez Cruz rejoint l’équipe du coach parisien en tant qu’assistante technique.

Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2018, Shirley Cruz devient officiellement assistante technique au sein du staff de Jocelyn Prêcheur. Le PSG Féminin pourra compter sur la Costaricienne pour apporter « son savoir-faire tactique et son expérience afin de renforcer le staff de Jocelyn Prêcheur« , explique le club de la capitale sur son site officiel. Par ailleurs, Shirley Cruz connaît bien la maison. En effet, en six saisons, l’ancienne milieu de terrain a disputé 131 matchs en Rouge & Bleu affichant un total de 31 buts inscrits. Si son palmarès avec le Paris Saint-Germain est vierge, Shirley Cruz a tout de même participé à deux finales de Coupe de France (2014 & 2017) ainsi que deux finales de Ligue des Champions (2015 & 2017).