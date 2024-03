PSG : Gabriel Moscardo continue son travail de reprise

Actuellement en convalescence, Gabriel Moscardo poursuit son travail en salle sur le chemin de la reprise. Le joueur prêté par le PSG aux Corinthians sort de son opération au pied et devrait retrouver la compétition avec son club formateur avant de poser ses valises au Campus PSG à partir de l’été prochain.

Alors qu’il devait s’engager avec le Paris Saint-Germain à l’occasion du mois de janvier dernier, Gabriel Moscardo a vu sa visite médicale retarder son arrivée sous les cieux parisiens. En effet, il avait été décelé au milieu de terrain brésilien une blessure au pied, nécessitant une intervention chirurgicale. En ce sens, les pourparlers entre le PSG et les Corinthians ont pris plus de temps que prévu, et l’accord est donc arrivé après le mercato hivernal. A la suite de l’officialisation de son arrivé prochaine après un prêt aux Corinthians jusqu’à la fin de la saison en cours, Gabriel Moscardo s’est envolé pour le Qatar afin de se faire opérer au centre hospitalier Aspetar de la FIFA à Doha. A la suite de cette étape, le joueur de 18 ans sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028 devrait retrouver la compétition avec les Corinthians qui reprennent le championnat brésilien le 13 avril prochain. La meilleure façon pour le joueur de retrouver le rythme de la compétition afin d’arriver au Paris Saint-Germain en forme et prêt pour ce nouveau challenge qui s’offre à lui.

Avant de retrouver les terrains, Gabriel Moscardo travaille en salle. En effet, depuis le centre hospitalier Aspetar de la FIFA à Doha, le Brésilien a partagé des images de sa reprise et de quelques exercices effectués, travaillant notamment les appuis.