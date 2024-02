S’il s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, Gabriel Moscardo n’a toujours pas foulé la pelouse du Campus PSG. En effet, après sa blessure décelée lors de sa visite médicale, le Brésilien a subi une intervention chirurgicale, avant de retrouver les Corinthians sous forme de prêt.

Après sa greffe osseuse au pied gauche, Gabriel Moscardo est sur le chemin du retour et la récupération semble se passer on ne peut mieux. Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain se déplace désormais sans béquilles, parvient à poser son pied au sol, et devrait retrouver le chemin de l’entraînement et de la réathlétisation au début du mois de mars. En ce sens, le Brésilien de 18 ans espère rejouer avec son club formateur avant de rejoindre définitivement le Paris Saint-Germain. C’est ce qu’affirme le journaliste brésilien pour UOL, Bruno Andrade, qui précise que dans le contrat de prêt de Gabriel Moscardo, il n’existe aucune restriction empêchant le joueur de retrouver la compétition avec les Corinthians avant de rejoindre le PSG. L’utilisation ou non du joueur à son retour de blessure, ne dépendra que de la volonté du coach portugais Antonio Oliveira et son staff. Le club de la capitale de son côté espère voir arriver Gabriel Moscardo en rythme, et en ce sens espère le voir jouer et reprendre le championnat brésilien.