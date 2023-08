PSG : Gonçalo Ramos est à Paris pour signer son contrat

Le PSG a trouvé son numéro 9. En instance de départ depuis le début du mercato, Gonçalo Ramos s’apprête à signer cinq ans dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain et le SL Benfica sont parvenus à un accord autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire avoisinant les 80M€. Selon les informations de Foot Mercato que nous pouvons confirmer, Ramos est bel et bien à Paris et est attendu au siège social du club pour signer son contrat.

L’arrivée du numéro 9 portugais ne fait désormais plus aucun doute. Après Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Cher Ndour, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Arnau Tenas et la très probable arrivée d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain devrait ainsi boucler sa neuvième signature du mercato cet après midi. Une recrue de poids dans un secteur où Paris a besoin de renforts après le départ de Lionel Messi et celui potentiel de Kylian Mbappé. L’attaquant, déjà présent au Bourget selon Foot Mercato, est attendu cet après midi au siège social du club pour signer son contrat de 5 ans avec Paris.

Voir aussi : Gonçalo Ramos valide son arrivée via les réseaux sociaux

Une opération qui aura coûté pas moins de 80 millions d’euros bonus compris, soit la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club après Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€) et la quatrième vente la plus onéreuse de Benfica après Joao Félix (127M€) Enzo Fernandez (121M€) et Darwin Nunez (80M€). Un coup à mettre au crédit de Luis Campos, qui poussait pour le recrutement du Portugais depuis l’ouverture du mercato.

Ramos a d’ailleurs vraisemblablement validé son arrivée en retweetant le post de Fabrizio Romano et en laissant un like sur la publication Instagram « Here We Go » annonçant sa venue dans la capitale.