PSG : Grande première pour Joane Kouakou Gadou

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte l’AS Monaco au Stade Louis II. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé de Danilo Pereira et Marquinhos. Le technicien a donc convoqué le titi parisien, Joane Kouakou Gadou, pour sa première apparition en professionnel en championnat.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un adage on ne peut plus réel quand on parle football. Aujourd’hui, avec les absences conjugués des deux titulaires ou potentiels titulaires que sont Marquinhos et Danilo Pereira pour la J24 de Ligue 1 Uber Eats face à l’AS Monaco, le jeune Joane Kouakou Gadou connaît le bonheur de sa première convocation avec le groupe professionnel du PSG en championnat. S’il est un véritable pilier de la section U19 sous les ordres de Zoumana Camara, le titi parisien est perçu par de nombreux observateurs comme un véritable espoir de la formation du Paris Saint-Germain, mais aussi du football français.

Qui est Joane Kouakou Gadou ?

Au centre de formation du Paris Saint-Germain depuis 2020, Joane Kouakou Gadou y est arrivé en provenance de l’ES Nangis, club de Seine-et-Marne (77). Le natif d’Aubervilliers (93), en parallèle de sa progression en Rouge & Bleu, gravi les échelons avec l’Equipe de France également, jusqu’à être surclassé avec les Bleuets U18 sous les ordres de Jean-Luc Vannuchi, à seulement 17 ans. Concernant le profil du joueur, Gadou est un défenseur central d’1m95, droitier, qui bénéficie de qualités athlétiques naturelles, bon dans les airs, mais aussi à l’aise avec le ballon, bon à la relance, en sachant jouer court ou long.

Joane Kouakou Gadou en Youth League saison 2022/2023 (Image : psg.fr)

Pour son évolution et son parcours, le titi parisien a débuté avec les U19 de Zoumana Camara dès la saison 2022/2023, soit à 16 ans. Pour la saison en cours, Joane Gadou est devenu un titulaire indiscutable en jeune en ayant disputé trois rencontres de Youth League en intégralité, et onze en championnat National U19, s’étant assis sur le banc qu’à une reprise. En Equipe de France U18, le défenseur central née en 2007 impressionne également : « C’est une force de la nature. Il allie puissance et vitesse, tout en étant intéressant dans l’utilisation du ballon. Il est capable de jouer court, de jouer long. Il a un super état d’esprit. Son intégration avec les 2006 a été très bonne et c’est un défenseur qui aime défendre, ce qui n’est pas toujours le cas« , déclarait son sélectionneur Jean-Luc Vannuchi dans les colonnes du Parisien en mai 2023.

Un joueur d’avenir ?

S’il sera donc déplacement en principauté pour la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, Joane Gadou est actuellement sous contrat aspirant jusqu’en 2025 avec son club formateur, le PSG. Les dirigeants du club de la capitale, avec Luis Campos en première ligne, sont attentif à l’évolution du joueur, qui ne laisse pas sa direction insensible. En effet, selon les dernières informations en date de nos confrères d’RMC Sport à ce sujet, « les dirigeants parisiens apprécient son profil, à l’image de Luis Campos, qui négocie directement avec son entourage dans l’espoir de lui faire signer rapidement son premier contrat professionnel« . Outre sa première apparition dans le groupe en championnat, Gadou était sur le banc lors de la large victoire en Coupe de France (0-9) face à l’US Revel (R1), sans être entré en jeu. Avec les différentes blessures et le turnover à effectuer, le titi parisien pourrait prétendre à disputer ses premières minutes en professionnel face à l’AS Monaco ce vendredi soir (21h sur Prime Video).