PSG Handball : L’année 2024 commence par un important succès

Le PSG Handball a commencé son année 2024 avec son premier match de l’année civile à l’occasion de son quart de finale de Coupe de France. Une rencontre on ne peut plus importante face à Nîmes qui s’est joué au Stade Pierre de Coubertin et avec le retour médaillés d’Or français du championnat d’Europe.

En amont de la rencontre de Coupe de France face à Nîmes, le PSG Handball a mis à l’honneur ses médaillés d’Or français du championnat d’Europe au Stade Pierre de Coubertin. En effet, avant le coup d’envoi, Nikola Karabatic, Luka Karabatic et Elohim Prandi ont vu leur club leur rendre hommage. Une petit cérémonial symbolique auquel a eu le droit le médaillé de bronze suédois et gardien de but du PSG Handball, Andreas Palicka. Dans la foulée, le match s’est joué, et les Rouge & Bleu se sont imposés face aux Nîmois sur le score de 30-22. Les joueurs de Raúl González ont été largement au dessus tout au long de la rencontre et parviennent à se qualifier en demi-finale aisément. Le prochain tour de la Coupe de France devrait se jouer à la fin du mois de mars.

Pour sa prochaine échéance, le PSG Handball va retrouver la Liqui Moly StarLigue avec la réception de Chartres au Stade Pierre de Coubertin ce vendredi 9 février.