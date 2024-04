PSG : Jérôme Rothen s’interroge sur Gianluigi Donnarumma 

Après sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG a su attirer les éloges des différents observateurs. Cependant, certains éléments du groupe de Luis Enrique restent des sujets d’interrogations dans le paysage médiatique.

Parmi les joueurs du PSG qui restent pointés du doigt malgré la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le nom de Gianluigi Donnarumma revient avec insistance. En effet, le gardien de but italien n’a pas été des plus rassurants pour le Paris Saint-Germain lors de cette double confrontation face au FC Barcelone, notamment lors du match aller et de la défaite 2-3 au Parc des Princes. Manque de justesse et d’autorité dans sa surface de réparation, qui plus est dans les airs pour un portier d’1m96, le numéro 99 du PSG continue d’être la cible de critiques malgré les succès des Parisiens. C’est ainsi qu’au micro de l’After Foot, sur les ondes d’RMC, le consultant et ancien joueur du club de la capitale, Jérôme Rothen, a déclaré : « Donnarumma n’est quand même pas rassurant même s’il ne faut pas lui retirer ses arrêts. Faire une demi-finale de Ligue des Champions avec un gardien comme ça ramène beaucoup de mérite aux joueurs de champ« .

Dans la même émission et sur le même sujet, Daniel Riolo pointe du doigt les « sorties cataclysmiques » de Gianluigi Donnarumma. L’éditorialiste est suivi, sur le ton de l’humour par Christophe Dugarry, champion du monde 1998 et consultant pour RMC qui glisse : « C’est le seul gardien que je connais qui va moins haut quand il saute que quand il saute pas« .