Le PSG est souvent cité lorsque le sujet des meilleurs centres de formation et meilleur vivier de France et du monde est posé. Et à l’avenir, le club de la capitale n’a pas fini de faire émerger des pépites. La prochaine ? Joane Gadou. Le défenseur central attire la lumière sur lui et semble avoir conquis en interne.

La précocité a de bons jours devant elle dans le milieu du football, qui n’a pas fini de voir des jeunes hommes, à peine majeurs, dicteur leur lois sur les terrains dans les quatre coins du monde. En Europe, de nombreux joueurs sont issus du centre de formation du PSG, qui tente de s’assurer un avenir sportif en sécurisant les meilleurs d’entre eux. Cependant, le Paris Saint-Germain, lorsqu’il ne les sécurise pas, parvient à les valoriser afin d’en tirer le maximum, une façon de renflouer les caisses, mais aussi de s’assurer une vitrine sur le Vieux Continent, comme un club phare de la formation de joueurs. Actuellement au Campus PSG, c’est le nom de Joane Gadou qui s’inscrit dans cette réflexion. Le défenseur central semble avoir conquis ses dirigeants et les équipes de formateurs et éducateurs du club de la capitale, jusqu’au coach des U19 Nationaux, Zoumana Camara. Au micro d’RMC pour le podcast RMC Scouting, le directeur adjoint du centre de formation du Paris Saint-Germain, Yohane Cabaye, s’est exprimé sur le joueur et ses qualités.

A 17 ans seulement, Joane Gadou mesure 1m95. Le joueur est issu de la région parisienne, tant il est natif d’Aubervilliers (93) et a fait ses premières classes de jeune footballeur dans le 77 à l’ES Nangis, puis à Provins. C’est à l’âge de 13 ans que Gadou prend la direction du Paris Saint-Germain, et évolue aujourd’hui avec les U19. Pour décrire le joueur, Yohane Cabaye avance : « Tout ce qui est défense en avançant, en un contre un avec son adversaire il est vraiment très fort. Il va très vite« . Si le profil est atypique notamment en raison de son gabarit, le directeur adjoint du centre de formation du PSG souligne la bonne coordination du jeune joueur d’1m95 : « Pour quelqu’un de très grand comme lui, il a toujours été très bon, c’est ce qui lui permet aujourd’hui de pouvoir exprimer toutes ses qualités défensives. Et à côté de ça on lui donne un travail particulier sur les positions défensives à avoir, comment s’orienter, gérer la profondeur, continuer son un contre un quand son adversaire est entre les lignes … ». S’il en a fini de manière formelle avec la formation, Joane Gadou continuera d’apprendre, et un travail spécifique est donc effectué aujourd’hui avec lui. Un autre exemple du travail personnalisé ? La manière que le titi parisien a de sortir sur son adversaire. A ce sujet, Yohane Cabaye explique que le joueur a une telle puissance, qu’il peine à la gérer. En effet, au moment de sortir sur son défenseur, Joane Gadou fait trop souvent faute et doit donc apprendre à « tamponner » sans concéder la faute. Des défauts que devrait rapidement corriger le Francilien d’origine tant sa volonté d’apprentissage et sa faculté d’écoute sont de « top niveau« .

Un avenir à sécuriser

Entre la volonté de renforcer son effectif professionnel et son avenir ou entrer dans un processus de valorisation, les dirigeants du PSG semblent avoir fait leur choix. En effet, sous contrat aspirant jusqu’en 2025, Joane Gadou est l’objet de convoitises de plusieurs cadors européens selon les dernières informations en date de nos confrères d’RMC Sport. C’est dans ce contexte que ces derniers affirment la volonté du board du Paris Saint-Germain de faire signer au titi parisien son premier contrat professionnel avec son club formateur. Pour rappel, s’il est un élément phare de l’escouade de Zoumana Camara en U19, Joane Gadou, sous les ordres de Luis Enrique, a eu l’opportunité de faire, à deux reprises, son apparition dans le groupe professionnel. La première fois au mois de janvier dernier en 32e de Coupe de France face à l’US Revel (0-9), puis lors de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats le 1er mars dernier sur la pelouse de l’AS Monaco (0-0). A ce stade, Joane Gadou n’a malgré tout, pas encore disputé la moindre minute en professionnel avec le PSG.