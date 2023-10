PSG : Kang-In Lee en finale des Jeux Asiatiques !

Mobilisé avec la sélection sud-Coréenne à l’occasion des Jeux Asiatiques 2023, Kang-In Lee connaît un joli parcours avec les siens. Le numéro 19 du PSG va disputer la finale de la compétition continentale et pourrait donc retrouver Paris avec la deuxième titre de sa carrière.

Le Paris Saint-Germain ne peut plus compter sur Kang-In Lee depuis près de deux semaines, et ce, pour encore quelques jours. En effet, la recrue estivale est mobilisée avec la sélection U23 de la Corée du Sud afin de disputer les Jeux Asiatiques 2023. Et force est de constater que le numéro 19 du PSG et ses coéquipiers ne se déplacent pas pour faire de la figuration et se débarrasser de leur obligation nationale. En effet, après avoir fini en tête du groupe E avec trois victoires en trois matchs, la Corée du Sud de Kang-In Lee a écrasé le Kyrgyzstan sur le score de 5 buts à 1 en huitième de finale, battu la Chine (0-2) en quart de finale, et s’est défait de l’Ouzbékistan (2-1) ce mercredi 4 octobre. Si tout au long de la compétition le temps de jeu du joueur du Paris Saint-Germain a été géré en raison de sa blessure en accord avec le staff médical Rouge & Bleu, la protocole de reprise semble toujours en cours avec une heure de jeu à l’occasion de cette demi-finale pour Kang-In Lee. Ce dernier a cédé sa place à la 59e minute de jeu à Song Min-Kyu.

Après avoir remporté la Coupe du Roi avec Valence en 2019, Kang-In Lee a donc l’occasion ce samedi 7 octobre (14h00) d’ajouter un second trophée à son palmarès, à 22 ans. La finale des Jeux Asiatiques se jouera face au Japon, qui lui s’est joué de Hong Kong (0-4), avant la demi-finale de la Corée du Sud. Le temps de jeu du joueur du Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois à surveiller avant qu’il ne retrouve le Campus PSG (78) la semaine prochaine.