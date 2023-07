PSG : Kang-In Lee retrouve le groupe

Après ses deux premiers matchs de préparations au Japon, le PSG a quitté Osaka et rejoint la ville de Tokyo. Les hommes de Luis Enrique se sont entraînés pour la première fois au sein de la capitale japonaise, avec en ligne de mire l’ultime rendez-vous de ce Japan Tour 2023 : l’Inter Milan.

Le PSG version Luis Enrique est en pleine tournée estivale au Japon et a déjà disputé deux rencontres au pays du soleil levant. En effet, après le match nul (0-0) face au Al Nassr de Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain s’est incliné (3-2) face au club de Cerezo Osaka de Shinji Kagawa. Dans la foulée des deux matchs joués à Osaka, le club de la capitale a pris son envol pour Tokyo. Au programme, l’aspect commercial, les entraînements, puis l’ultime match de préparation au Japon face à l’Inter Milan ce mardi 1er août (12h sur BeIN Sports). Luis Enrique a d’ores et déjà pu effectuer une séance d’entraînement à Tokyo, et a pu compter sur Kang-In Lee. La nouvelle recrue, touché lors du premier match de préparation de l’été face au Havre au Campus PSG de Poissy (78), n’a pas disputé la moindre minute lors de ce Japan Tour 2023. Si le sud-Coréen s’entraînait à part depuis le début de la tournée estivale, nos confrères de L’Equipe affirment qu’à l’occasion du premier entraînement à Tokyo, Kang-In Lee « a pris part à une partie du travail concocté ce samedi par Luis Enrique et son staff« .

🚨 Lee Kang-In a pris part à une partie du travail concocté par Luis Enrique à l’entraînement 🔙🇰🇷



[L’Equipe] pic.twitter.com/FTzrZfiNHo — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 29, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Un retour, un absent. L’infirmerie du PSG ne cesse d’avoir du travail. Si cette absence ne semble pas préjudiciable tant le joueur n’entre pas dans les plans de Luis Enrique selon les dernières informations, Layvin Kurzawa, « victime d’un choc à un genou en fin de première période vendredi contre le Cerezo Osaka, est resté aux soins« . Dans le programme du Paris Saint-Germain, le prochain entraînement se tiendra ce dimanche en fin d’après-midi.