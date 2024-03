PSG : La course contre la montre pour Bradley Barcola

Mobilisé avec l’Equipe de France Espoirs à l’occasion de cette trêve internationale, Bradley Barcola s’est blessé dès le premier match amical. Le numéro 29 du PSG a cédé sa place à la 29e minute de la rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire, avant de passer une IRM puis quitter le rassemblement des Bleuets.

Engagé sur tous les tableaux en cette fin deuxième partie de saison, le Paris Saint-Germain a vu cette trêve internationale lui coûter un élément important de son secteur offensif. En effet, à l’occasion du premier match amicale de l’Equipe de France Espoirs, touché à la cuisse gauche, Bradley Barcola a cédé sa place dès la 29e minute face à la Côte d’Ivoire. Au lendemain de ce match amical, le joueur a passé une IRM qui a rapidement confirmé l’impression visuelle d’une lésion musculaire à l’ischio. Une blessure qui intervient à l’aube d’un printemps périlleux pour le Paris Saint-Germain qui débutera ce dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video) avec la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats au Stade Vélodrome face à l’OM. Dans l’équation, il faudra ajouter une demi-finale de Coupe de France et une double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Concernant la durée d’indisponibilité, les premières informations avancent une absence de deux semaines, ce qui pourrait, potentiellement, faire espérer une présence de Bradley Barcola le 10 avril prochain au Parc des Princes pour la manche aller face aux Catalans.

C’est dans ce contexte que le staff médical du Paris Saint-Germain s’est lancé dans une course contre la montre pour Bradley Barcola. En effet, selon les informations de Julien Froment, journaliste pour Radio France, « tout est fait pour qu’il soit présent au quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone« . Si le rendement de l’ancien de l’Olympique Lyonnais est en baisse ces dernières semaines, son importance en interne semble intacte, à l’image de cette course contre la montre. Toutefois, à son jeune âge et avec l’explosivité qui fait son jeu, il faudra être prudent avec cette blessure musculaire et ne pas précipiter un retour.