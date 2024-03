Si le départ de Kylian Mbappé du PSG semble acté, rien n’est aujourd’hui officiel. Concernant la destination de l’attaquant, le Real Madrid devrait être le prochain club du champion du monde 2018, où il aurait d’ores et déjà choisi son numéro de maillot.

Certains joueurs font leur carrière avec un numéro de maillot au dos, d’autres changent de temps à autre. En ce qui concerne Kylian Mbappé, le joueur oscille entre le numéro 29 (pour ses débuts), le 10 (en Equipe de France et à l’AS Monaco), puis le numéro 7 (au PSG). Ce dernier, porté tout au long de sa carrière par un joueur qu’il estime beaucoup, Cristiano Ronaldo, est devenu avec le temps le numéro de Kylian Mbappé, allant jusqu’à en faire la marque « KM7« . Cependant, s’il ne devrait pas être un obstacle au moment de changer de club, la réflexion devra être faite autour de son choix de numéro au Real Madrid, et cette dernière aurait déjà été entamée et conclue par le principal intéressé. En effet, selon la presse espagnole et plus précisément le quotidien AS, l’attaquant du PSG devrait lâcher le numéro 7, propriété de Vinicius Junior au Real Madrid, et ainsi porter le 9 sur son dos. Un numéro qui reste vacant depuis l’été 2023 et le départ de Karim Benzema pour l’Arabie Saoudite. Pour sa probable arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait donc porter un numéro inédit dans sa carrière.