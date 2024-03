Le dossier perdure dans le temps et la solution la plus évidente semble s’imposer aux propriétaires du PSG. Entre l’acquisition du Parc des Princes, les travaux de celui-ci ou la construction d’un nouveau stade, l’avancée sur cette dernière piste est concrète aujourd’hui.

Après des mois de passes d’armes médiatiques entre le PSG et la Mairie de Paris, la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Parc des Princes suite au refus d’Anne Hidalgo de vendre l’enceinte au club de la capitale se concrétise aujourd’hui. En effet, par le biais d’un courrier signé Victoriano Melero, secrétaire général du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens confirment avancer sur le dossier en explorant toutes les pistes dans un rayon de 20 km de Paris. Le courrier en question, adressé à Jean-Pierre Chaulet, le président de la commission d’enquête du schéma directeur environnemental de la région Île-de-France (SDRIF-E), est daté du 11 mars et nos confrères du Parisien en ont eu connaissance. La mission principale de le SDRIF-E est façonner l’aménagement du territoire qu’est la région Ile-de-France d’ici à 2040. C’est ainsi que le bras droit de Nasser Al-Khelaïfi écrit dans son courrier que « le maintien du PSG au Parc des Princes n’est à ce jour pas assuré« , le board Rouge & Bleu souhaite voir un terrain de 50 hectares être réservé étant susceptible d’accueillir la construction d’un stade à la hauteur des ambitions XXL du PSG. Les élus régionaux devront donner une première réponse cet été avant de soumettre le projet en dernier lieu à l’approbation du Conseil d’Etat.

Plusieurs communes en région Ile-de-France se sont déjà manifestées afin d’accueillir le futur nouveau stade du PSG. Toujours selon Le Parisien, les pistes menant à Montigny-le-Bretonneux (78), Aulnay-sous-Bois (93), Gonesse (95), ou encore Joinville (94) sont sur la tables. Cependant, historiquement lié au Paris Saint-Germain, la ville de Saint-Germain-en-Laye (78) est à exclure. En effet, le maire (Horizons) Arnaud Pécard avance une offre de transport insuffisante et la crainte de nuisances de circulation pour les habitants : « Je ne désespère toujours pas que le club et la Ville de Paris parviennent à un accord, reprend-il. Car on est tous attachés au Parc des Princes« , a-t-il déclaré.