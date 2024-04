PSG / Le Havre – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Le Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre qui peut offrir le titre aux Parisiens.

Le PSG reçoit Le Havre – au Parc des Princes – dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 ce samedi soir. Après sa première fenêtre de tir contre Lorient, le PSG peut officiellement devenir champion de France ce soir. Contrairement à mercredi, le club de la capitale est maître de son destin ce samedi soir. En cas de succès contre les Havrais, ils s’offriront leur douzième titre de champion de France. Comme contre les Merlus, Luis Enrique a décidé de laisser quelques cadres au repos en perspective de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund mercredi soir.

A voir aussi : Luis Enrique : « Tout est positif, ne cherchez pas le côté négatif »

Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Nuno Mendes et Fabian Ruiz n’ont pas été convoqués par Luis Enrique pour cette rencontre contre les Havrais. Absents contre Lorient, Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola font leur retour dans le groupe du PSG. Ce soir, le coach parisien devrait une nouvelle fois apporter quelques changements à son onze de départ, avec notamment le retour sur le banc d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, qui se sont offerts des doublés contre Lorient. À moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’était imposé 4-1 sur la pelouse de Lorient. Un score annoncé ici par so et Surjak#pleutregang👀. Bravo à eux !