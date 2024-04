PSG / Le Havre – les compositions officielles

Le PSG reçoit Le Havre ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. À moins d’une heure du coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions de départ.

Avant d’affronter le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG reçoit Le Havre – au Parc des Princes – ce samedi soir pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. En perspective de la double confrontation contre le club allemand, Luis Enrique a décidé de laisser quatre cadres au repos. Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Fabian Ruiz n’ont pas été convoqués par le coach du PSG. Moins d’une heure avant le coup d’envoi de cette rencontre contre les Havrais, le onze de Luis Enrique a été dévoilé.

Une nouvelle attaque à quatre

Pour remplacer Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, l’ancien sélectionneur de la Roja a décidé de titulariser Keylor Navas. Le portier costaricain jouera son cinquième match de la saison. Pour le défendre, une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio, Warren Zaïre-Emery, Vitinha. En attaque, après son doublé contre Lorient, Kylian Mbappé prend place sur le banc. Ousmane Dembélé enchaîne, avec une présence dans le quatuor d’attaque en compagnie de Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Bradley Barcola.

Feuille de match PSG / Le Havre

31e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot & Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Thierry Bouille – VAR : Clément Turpin et Stéphane Bré