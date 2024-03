PSG – Le point médical avant le Classico

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Comme avant chaque rencontre, le club de la capitale dévoile son point médical.

Après 15 jours de trêve internationale, le PSG retrouve enfin les terrains. Et pour son retour à la compétition, ce n’est pas n’importe quel match. En effet, les Parisiens se déplacent à Marseille pour le deuxième et dernier Classico de la saison. Pour ce choc en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Luis Enrique devra encore faire sans quelques joueurs. Présents à l’entraînement collectif depuis quelques jours, Marquinhos et Milan Skriniar ne figurent pas dans le point médical du jour. Ils semblent tout de même trop justes pour cette rencontre. La conférence de presse de Luis Enrique devrait apporter plus de précision sur leur état de santé. Sans surprise, Presnel Kimpembe est aussi forfait. Le titi poursuit ses exercices de récupération. Touché avec l‘équipe de France espoirs lors de la trêve internationale, Bradley Barcola souffre de l’ischio-jambier gauche dévoile le PSG dans son point médical. Le club de la capitale ne donne pas de durée d’indisponibilité mais explique que l’ancien lyonnais effectuera un travail adapté. Il est donc forfait pour le Classico, au minimum.

Le point médical du PSG