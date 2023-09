Pour le compte des Jeux Asiatiques, la recrue estivale du PSG, Kang-In Lee, a rejoint sa sélection de Corée du Sud. L’occasion pour le numéro 19 parisien de se remettre en jambes à l’occasion de ce tournoi continental après sa blessure en ce début de saison.

Dans ces Jeux Asiatiques, la Corée du Sud de Kang-In Lee est placée dans le groupe E avec la Thaïlande, le Koweit et le Bahreïn. Ce dernier est l’adversaire de ce dimanche 24 septembre pour Kang-In Lee et les siens. Une rencontre au cours de laquelle le joueur du PSG a disputé ses premières minutes dans le tournoi continental. En effet, le numéro 19 parisien a été titularisé et a pu reprendre le rythme de la compétition après sa blessure. Cependant, son temps de jeu a été géré par son sélectionneur afin de ne pas précipiter les choses. S’il a donc débuté la rencontre, Kang-In Lee a cédé sa place dès la 36e minute à Young-Jun Goh. A noter qu’aucune blessure n’est à signaler pour le sud-Coréen du Paris Saint-Germain, c’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du compte @KLeagueFr, spécialisés dans le relai des médias locaux. Cette sortie prématurée n’est donc liée qu’à une gestion de son temps de jeu, aucune inquiétude autour de celle-ci. Par ailleurs, sur le plan sportif, la Corée du Sud n’a pas été pénalisée par ce changement effectué très tôt dans la rencontre Kang-In Lee et sa bande se sont imposés sur le score de 3-0 face au Bahreïn. L’occasion pour le Parisien d’assoir sa domination sur le groupe E en confirmant sa place de leader avec 9 points en 3 matchs.

Le PSG dans le coup ?

Toujours autour de cette sortie prématurée, le twittos bien informé @Djaameel_, affirme qu’un accord était en place entre le Paris Saint-Germain et la sélection de Corée du Sud afin que Kang-In Lee ne dispute que 30 minutes pour cette rencontre de reprise pour le néo-parisien.