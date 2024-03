La trêve internationale de mars a pris fin ce mardi soir. Et alors que les joueurs du PSG vont entamer un sprint final haletant, retour sur le temps de jeu des 18 Parisiens convoqués durant cette coupure.

Après la belle victoire sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-6) le 17 mars dernier, 18 joueurs du PSG se sont envolés aux quatre coins du monde pour disputer des rencontres avec leur sélection. Si certaines ont disputé des matches avec de l’enjeu (la Corée du Sud, la France U19, le Costa Rica), la plupart des équipes disputaient des rencontres amicales. Et durant cette dizaine de jours, seul Bradley Barcola a connu un pépin physique. D’autres joueurs comme les Portugais Gonçalo Ramos et Nuno Mendes ont été ménagés par le sélectionneur Roberto Martinez. Avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a disputé l’intégralité des deux rencontres, tout comme Lucas Beraldo (Brésil), Achraf Hakimi (Maroc) et Keylor Navas (Costa Rica).

France

Lucas Hernandez – 61 minutes France / Allemagne (0-2) – 61 minutes France / Chili (3-2) – 0 minute

Warren Zaïre-Emery – 61 minutes France / Allemagne (0-2) – 61 minutes France / Chili (3-2) – 0 minute

Ousmane Dembélé – 83 minutes France / Allemagne (0-2) – 83 minutes France / Chili (3-2) – 0 minute

Randal Kolo Muani – 90 minutes France / Allemagne (0-2) – 7 minutes France Chili (3-2) – 83 minutes – 1 but et 1 passe décisive

Kylian Mbappé – 180 minutes France / Allemagne (0-2) – 90 minutes France / Chili (3-2) – 90 minutes / 1 passe décisive



Portugal

Danilo Pereira – 90 minutes Portugal / Suède (5-2) – 0 minute Slovénie / Portugal (2-0) – 90 minutes

Nuno Mendes – 45 minutes Portugal / Suède (5-2) – 45 minutes Slovénie / Portugal (2-0) – 0 minute

Vitinha – 90 minutes Portugal / Suède (5-2) – 0 minute Slovénie / Portugal (2-0) – 90 minutes

Gonçalo Ramos – 63 minutes Portugal / Suède (5-2) – 63 minutes / 1 but Slovénie / Portugal (2-0) – 0 minute



Espagne

Fabian Ruiz – 90 minutes Espagne / Colombie (0-1) – 0 minute Espagne / Brésil (3-3) – 90 minutes



Italie

Gianluigi Donnarumma – 90 minutes Italie / Vénézuela (2-1) – 90 minutes / 1 but encaissé Italie / Equateur (2-0) – 0 minute



Brésil

Lucas Beraldo – 180 minutes Angleterre / Brésil (0-1) – 90 minutes Espagne / Brésil (3-3) – 90 minutes



Uruguay

Manuel Ugarte – 98 minutes Sélection du Pays Basque / Uruguay (1-1) – 8 minutes Côte d’Ivoire / Uruguay (2-1) – 90 minutes



Costa Rica

Keylor Navas – 180 minutes Costa Rica / Honduras (3-1) – 90 minutes / 1 but encaissé Argentine / Costa Rica (3-1) – 90 minutes / 3 buts encaissés



Corée du Sud

Lee Kang-In – 102 minutes Corée du Sud / Thaïlande (1-1) – 28 minutes Thaïlande / Corée du Sud (0-3) – 74 minutes / 1 passe décisive



Maroc

Achraf Hakimi – 180 minutes Maroc / Angola (1-0) – 90 minutes Maroc / Mauritanie (0-0) – 90 minutes



France Espoirs

Bradley Barcola – 25 minutes Côte d’Ivoire / France (2-3) – 25 minutes / sorti sur blessure France / Etats-Unis (2-2) – 0 minute



France U19