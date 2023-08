PSG – Lee Kang-In : « Je vais montrer une bonne image »

Présent face à la presse coréenne, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain et premier joueur coréen du club s’est exprimé sur son arrivée à Paris, sa complicité avec Neymar et son potentiel retour face à Jeonbuk Hyundai.

Touché aux ischio-jambiers lors du premier match amical face à Le Havre (2-0), Lee Kang-In n’a plus disputé une seule minute depuis, malgré sa présence pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Une semaine après avoir repris l’entraînement, le néo-parisien pourrait retrouver les pelouses demain face à Jeonbuk Hyundai.

Interrogé par la presse coréenne, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a notamment confirmé que Lee Kang-In devrait disputer quelques minutes. « Lee Kang-In jouera certainement demain. Je ne sais pas combien de minutes ce sera, a annoncé l’Espagnol, avant de se montrer élogieux à l’égard de sa nouvelle recrue : C’est un joueur complet. Un joueur qui procure du plaisir lorsqu’on le regarde. Il peut jouer au centre ou sur les côtés. Je suis très satisfait du recrutement de Lee Kang-In. »

L’ancien joueur de Majorque, présent lors de la séance d’entraînement, a d’ailleurs rassuré quant à son état physique : « J’ai beaucoup récupéré. Bien sûr, je ne suis pas dans un état où je peux jouer 90 minutes. Ce n’est pas parfait, mais c’est bien mieux qu’avant. Si je joue, je ferai de mon mieux. »

🚨 Lee Kang-In a participé à l'ensemble de la séance du jour et devrait donc pouvoir disputer au moins quelques minutes de la rencontre de demain !



[@lequipe] pic.twitter.com/OJikxr4qjF — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 2, 2023

Après un match nul face à Al Nassr (1-1) et deux défaites contre Cerezo Osaka (2-3) et l’Inter Milan (1-2), le Paris Saint-Germain aura rendez vous demain à 10h pour terminer sa tournée de pré-saison face à Jeonbuk Hyundai, à Busan. L’occasion, peut-être, de renouer avec la victoire. Pour Lee Kang-In, les défaites n’impactent en rien la patte que Luis Enrique tente d’insuffler au collectif : « Avec le temps, le jeu que veut l’entraîneur sortira. C’est la pré-saison… c’est une étape où vous apprenez à connaître vos coéquipiers avant de vous focaliser sur les résultats. Maintenant, une étape importante arrive. Je veux bien me préparer et produire de bonnes performances« . Produire de bonnes performances, face à une équipe dont il se méfie. « Historiquement, Jeonbuk est une bonne équipe. Ce n’est pas un adversaire facile. Je veux gagner en faisant de mon mieux » Le club Jeonbuk est notamment 9 fois champion de Corée du Sud.

Particulièrement complice avec Neymar, Lee Kang-In a également évoqué son entente avec le Brésilien et les autres joueurs du collectif, ainsi que son arrivée à Paris : « Je suis proche de Neymar, mais de tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Neymar m’a accueilli dès que j’ai rejoint le PSG. C’est un honneur de jouer avec de bons joueurs. Je vais montrer une bonne image. »

L’année dernière, Lee Kang-In avait inscrit 6 buts et 7 passes décisives sous les couleurs de Majorque en 39 matchs disputés.