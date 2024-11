PSG / Lens – Les compositions probables

Ce samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit Lens pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ.

Six jours après s’être imposé contre Marseille (0-3), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos, absents de longue date et Lucas Beraldo, suspendu, seront absents. L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord sur la composition que devrait aligner Luis Enrique ce samedi après-midi.

Skriniar titulaire à la place de Pacho ?

Dans les buts, pas de surprise avec la présence de Gianluigi Donnarumma. Pour le quotidien sportif, Milan Skriniar pourrait être titulaire à la place de Willian Pacho. L’international slovaque serait associé à Marquinhos dans l’axe, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Pour le quotidien francilien, ce sera l’équipe type avec l’international équatorien au côté du capitaine du PSG. Pour le milieu de terrain, L’Equipe estime que Luis Enrique alignera Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Pour Le Parisien, Fabian Ruiz devrait prendre la place de Joao Neves. Enfin, les deux quotidiens s’accordent sur l’attaque parisienne. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient être associés à Marco Asensio en faux numéro 9.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos (c), Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Dembélé, Asensio, Barcola

équipes probables PSG / Lens (L’Equipe)