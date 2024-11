Mercato- Milan Skriniar, départ inéluctable cet hiver ?

Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar pourrait quitter le PSG cet hiver. L’international slovaque, malgré des prestations moyennes, attise les convoitises.

Titulaire quasiment indiscutable lors de la première partie de la saison 2023-2024, Milan Skriniar est désormais relégué assez loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux du PSG. Malgré les absences de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ainsi que la méforme de Lucas Beraldo, l’international slovaque est barré par l’émergence de Willian Pacho, irréprochable au côté de Marquinhos depuis le début de la saison. Lors de cet exercice 2024-2025, Milan Skriniar n’a joué que trois matches (deux titularisations, 201 minutes de temps de jeu). Malgré le fait qu’il soit le seul défenseur central droitier de l’effectif du PSG, cela ne lui permettra pas de conserver une place dans la hiérarchie, estime L’Equipe.

Une possibilité de rejoindre l’Arabie saoudite ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, il avait été placé sur la liste des transferts par le PSG lors du mercato estival. « Le joueur, mis au courant par le club de la fragilité de son statut en août, voulait se donner du temps cet automne pour mesurer avec plus de précision son temps de jeu et voir s’il pouvait faire évoluer la hiérarchie », avance le quotidien sportif. Un départ pourrait intervenir lors du mercato hivernal, même si du côté de Milan Skriniar, rien n’est définitivement acté. L’Equipe indique qu’au sein du PSG, on mesure la difficulté d’un potentiel départ cet hiver. Arrivé libre, Skriniar dispose d’un salaire très conséquent de quelque 9,5 M€ annuels. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait un intérêt de la Juventus Turin. Un retour dans le championnat italien qui pourrait plaire à Milan Skriniar, mais pour la Vieille Dame et d’autres clubs de Serie A, cela s’annonce difficile, ces derniers ne pourraient pas prendre totalement en charge ses émoluments, avance L’Equipe. « L’Angleterre est une autre destination possible. Mais avec son profil si spécifique et ce salaire, les clubs capables d’accueillir le défenseur du PSG ne sont pas nombreux. » Enfin, l’Arabie saoudite, peu probable l’été dernier, n’est plus aujourd’hui à écarter totalement, conclut L’Equipe.