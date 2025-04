PSG : Les confessions de Désiré Doué à propos de Neymar

Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué ne cesse de voir et entendre les supporters et observateurs du club de la capitale le comparer à Neymar. Interrogé à ce sujet, le joueur de 19 ans s’est prêté à quelques confessions.

Ce mercredi 9 avril, Désiré Doué a fait un pas de plus vers la lumière. En quart de finale aller de Ligue des Champions, alors que le PSG était mené 0-1 par Aston Villa, le numéro 14 Rouge & Bleu inscrit un magnifique but pour égaliser et remettre les siens sur de bons rails. Au sortir de cette rencontre remportée finalement 3-1, l’ancien du Stade Rennais s’est arrêté au micro de TNT Sports, média brésilien. L’occasion pour nos confrères lusophone d’interroger le milieu offensif du Paris Saint-Germain sur sa relation avec Neymar, l’ancien de la maison, pour qui il n’a jamais caché son admiration : « J’ai une idole c’est Neymar. Tout le monde le sait et lui aussi le sait. C’est quelqu’un qui a fait énormément de choses dans le monde du football, qui m’inspire encore aujourd’hui, et j’espère suivre ses traces dans ma carrière« , a-t-il confié. Outre le fait de l’admirer, Désiré Doué a également été interroger sur des potentiels échanges avec son idole : « J’ai déjà pu échanger avec lui oui, je suis très content« .