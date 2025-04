LdC : Thierry Henry encense Désiré Doué après PSG / Aston Villa

Cette semaine, le PSG a fait un pas vers les demi-finales de Ligue des Champions grâce à son succès (3-1) face à Aston Villa au Parc des Princes. Au cours de la rencontre, un homme a particulièrement brillé : Désiré Doué.

Après avoir été menés 1-0 face à Aston Villa dès la 35e minute de jeu, les hommes de Luis Enrique ont pu compter Désiré Doué. Le jeune joueur de 19 ans a pris une initiative en dehors de la surface de réparation et en tentant sa chance. Une frappe magnifique qui vient se loger dans les filets d’Emiliano Martinez, grâce à une barre rentrante. Le chef d’oeuvre vient s’ajouter à la partition complète qu’a rendu l’ancien du Stade Rennais ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Une performance remarquée dans la presse britannique, mais aussi jusque outre-Atlantique, en témoigne la réaction d’après match de Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports : « Désiré Doué était presque inarrêtable ce soir. Ce que j’aime chez lui c’est que les gens qui ne le savent pas peuvent voir les qualités, la finition du but, la conscience de l’endroit où il s’est positionné entre les lignes … Mais ce qui est réellement exceptionnel c’est d’être capable de générer de la puissance lorsque quelqu’un vous pousse quand vous êtes sur le point de tirer. Ce n’est pas facile à faire, faites moi confiance« .

A lire aussi – PSG : Les confessions de Désiré Doué à propos de Neymar

Le champion du monde 1998 a également souligné la concurrence entre deux internationaux français au Paris Saint-Germain : « S’il est comme ça, être capable de mettre Barcola sur le banc, qui a été en Equipe de France avant lui … C’est un talent spécial. J’espère qu’il restera ainsi, et qu’il pourra durer très longtemps. C’est un très bon joueur« . Toujours sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a ensuite été interrogé par Micah Richards sur le choix de Luis Enrique de titularisé Désiré Doué plutôt que Bradley Barcola, évoquant le « courage » du technicien espagnol : « Avec Luis Enrique il ne s’agit pas de courage. Il ne se soucie pas de votre âge ou de ce que vous avez fait ailleurs. Il s’agit de ce que vous faites. Dans tous les clubs où il était. Il n’avait pas peur d’aller à la Roma et il s’est battu avec Totti, il s’est battu avec De Gea, il s’est battu avec tout le monde. Et il peut avoir tort ou raison, cela n’a pas d’importance, C’est ce qu’il croit. Donc si vous êtes bon, vous jouez. Peu importe ce que vous avez fait au club, ce qui compte c’est ce que vous faites avec lui à ce moment précis« , a rétorqué la légende d’Arsenal et de l’Equipe de France.