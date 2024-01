Dans l’histoire du PSG, ce sont pas moins de neuf joueurs qui ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations, dont quatre en étant sous contrat avec le club de la capitale. Pour la CAN 2024, un seul joueur sera représentant du Paris Saint-Germain sur le continent africain : Achraf Hakimi. Retour sur l’historique entre la compétition continentale et les Rouge & Bleu.

A partir de ce week-end, la Côte d’Ivoire (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro) accueillera la Coupe d’Afrique des Nations 2024, du 13 janvier au 11 février prochains. Une compétition continentale qui a son histoire avec le Paris Saint-Germain, qui compte plusieurs vainqueurs de la CAN dans son histoire, et son histoire récente.

Joueurs du PSG ayant remporté la CAN

1 – 1972 : François M’Pele avec le Congo

2 – 1994 : Jay-Jay Okocha avec le Nigéria

3 – 2000 : Patrick M’Boma avec le Cameroun

4 – 2002 : Patrick M’Boma avec le Cameroun

5 – 2004 : Selim Benachour avec la Tunisie (en tant que joueur du PSG)

6 – 2015 : Siaka Tiene avec la Côte d’Ivoire

7 – 2015 : Serge Aurier avec la Côte d’Ivoire (en tant que joueur du PSG)

8 – 2022 : Abdou Diallo avec le Sénégal (en tant que joueur du PSG)

9 – 2022 : Idrissa Gana Gueye avec le Sénégal (en tant que joueur du PSG)

En 2024, le seul représentant du PSG sur le continent africain sera donc Achraf Hakimi. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc aura l’occasion, sous les ordres de Walid Regragui, d’améliorer son total de buts inscrits dans l’histoire de la CAN. En effet, le numéro 2 parisien compte 2 buts, marqués au cours de l’édition 2022, au Cameroun. Le défenseur marocain est à égalité avec le regretté Modeste M’Bami, ou encore Selim Benachour. Ce dernier, ancien international tunisien, a remporté l’édition 2004 à domicile, en final face au Maroc (2-1), devenant ainsi le premier joueur de l’histoire a remporté la CAN en étant sous contrat avec le PSG.

Selim Benachour le 14 février 2004, finale de la CAN

A l’occasion de la dernière Coupe d’Afrique des Nations à l’hiver 2022, le PSG comptait trois joueurs concernés : Achraf Hakimi (Maroc), Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye (Sénégal). L’édition de la CAN qui a mobilisé le plus de joueurs parisien dans l’histoire du club de la capitale. Les conséquences étaient donc redoutées et l’effectif s’y était adapté. Sur le flanc droit de la défense Rouge & Bleu, ce sont Thilo Kehrer et Colin Dagba qui se partageaient la tâche, avec un rôle de titulaire pour l’Allemand. Dans l’axe, l’absence d’Abdou Diallo, qui endossait le rôle de remplaçant, était facilement comblée par la paire Presnel Kimpembe – Marquinhos, doublée par Sergio Ramos. Mauricio Pochettino a pu compter sur un milieu dense en quantité pour palier le départ de Gueye avec sa sélection. A l’époque, Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira ou encore Leandro Paredes étaient présents. A leur retour, les deux sénégalais vainqueurs de la compétition, ont eu tout le mal du monde à retrouver la forme pour être les plus compétitifs avec le Paris Saint-Germain.

En 2015, Serge Aurier s’est envolé en Guinée-Equatoriale afin de disputer et remporter la CAN avec la Côte d’Ivoire. A cette époque, le PSG de Laurent Blanc compte sur Gregory Van der Wiel pour occuper le flanc droit de la défense. Au cours de ce mois sans l’Ivoirien, le Paris Saint-Germain réalise un mois avec 5 matchs, pour un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Cette dernière a été infligée par le SC Bastia à Furiani avec notamment un but marquant de Julian Palmieri. La deuxième CAN de Serge Aurier en tant que Parisien, en 2017, est un réel échec. En effet, au Gabon, les Eléphants sont éliminés dès la phase de groupes après un match capitale face au Maroc (défaite 1-0) lors du troisième match du premier tour. Une période durant laquelle Thomas Meunier assurait l’intérim, avant de s’installer à droite de la défense Rouge & Bleu sous les ordres de Laurent Blanc.

Nombre de matchs joués à la CAN

1 – Idrissa Gana Gueye : 19 matchs

2 – Serge Aurier : 14 matchs

3 – Mohamed Sissoko : 13 matchs

4 – Bonaventure Kalou : 12 matchs

5 – Jay-Jay Okocha : 11 matchs

6 – Achraf Hakimi ; Stéphane Sessègnon : 9 matchs

7 – Selim Benachour ; Samy Traoré : 8 matchs

8 – Abdou Diallo ; Siaka Tiene : 7 matchs

9 – Oumar Sène : 6 matchs

10 – Modeste M’Bami ; Godwin Okpara : 4 matchs

Jay-Jay Okocha avec le Nigéria au cours de la Coupe du Monde 2002

Joueurs du PSG ayant disputé une finale de CAN

Salah Assad en 1980 avec l’Algérie

Jay-Jay Okocha en 2000 avec Nigéria (en tant que joueur du PSG)

Godwin Okpara en 2000 avec le Nigéria (en tant que joueur du PSG)

Patrick M’Boma en 2000 avec le Cameroun

Patrick M’Boma en 2002 avec le Cameroun

Talal El Karkouri en 2004 avec le Maroc

Selim Benachour en 2004 avec la Tunisie (en tant que joueur du PSG)

Bonaventure Kalou en 2006 avec la Côte d’Ivoire (en tant que joueur du PSG)

Modeste M’Bami en 2008 avec le Cameroun

Siaka Tiene en 2012 avec la Côte d’Ivoire (en tant que joueur du PSG)

Siaka Tiene en 2015 avec la Côte d’Ivoire

Serge Aurier en 2015 avec la Côte d’Ivoire (en tant que joueur du PSG)

Idrissa Gueye en 2019 avec le Sénégal

Abdou Diallo en 2022 avec le Sénégal (en tant que joueur du PSG)

Idrissa Gueye en 2022 avec le Sénégal (en tant que joueur du PSG)

En souhaitant le succès au seul représentant du PSG pour cette CAN 2024, Achraf Hakimi, n’hésitez pas à partager vos souvenirs qui lient le club de la capitale au continent africain !

Calendrier complet de la CAN 2024

Journée 1

Samedi 13 janvier :

Groupe A : Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau, Abidjan (Ebimpé), à 21h

Dimanche 14 janvier :

Groupe A : Nigeria – Guinée équatoriale, Abidjan (Ebimpé), à 15h

Groupe B : Égypte – Mozambique, Abidjan (FHB), à 18h

Groupe B : Ghana– Cap-Vert, Abidjan (FHB), à 21h

Lundi 15 janvier :

Groupe C : Sénégal – Gambie, Yamoussoukro, à 15h

Groupe C : Cameroun – Guinée, Yamoussoukro, à 18h

Groupe D : Algérie – Angola, Bouaké, à 21h

Mardi 16 janvier :

Groupe D : Burkina Faso – Mauritanie, Bouaké, à 15h

Groupe E : Tunisie – Namibie, Korhogo, à 18h

Groupe E : Mali – Afrique du Sud, Korhogo, à 21h

Mercredi 17 janvier :

Groupe F : Maroc – Tanzanie, San Pedro, à 18h

Groupe F : RDC – Zambie, San Pedro, à 21h

Journée 2

Jeudi 18 janvier :

Groupe A : Côte d’Ivoire – Nigeria, Abidjan (Ebimpé), à 15h

Groupe A : Guinée équatoriale – Guinée-Bissau, Abidjan (Ebimpé), à 18h

Groupe B :Égypte – Ghana, Abidjan (FHB), à 21h

Vendredi 19 janvier:

Groupe B : Cap-Vert – Mozambique, Abidjan (FHB), à 15h

Groupe C : Sénégal – Cameroun, Yamoussoukro, à 18h

Groupe C : Guinée – Gambie, Yamoussoukro, à 21h

Samedi 20 janvier :

Groupe D : Algérie – Burkina Faso, Bouaké, à 15h

Groupe D : Mauritanie – Angola, Bouaké, à 18h

Groupe E : Tunisie – Mali, Korhogo, à 21h

Dimanche 21 janvier :

Groupe F : Maroc – RDC, San Pedro, à 15h

Groupe F : Zambie – Tanzanie, San Pedro, à 18h

Groupe E : Afrique du Sud – Namibie, Korhogo, à 21h

Journée 3

Lundi 22 janvier :

Groupe A: Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire, Abidjan (Ebimpé), à 18h

Groupe A : Guinée-Bissau – Nigeria, Abidjan (FHB), à 18h

Groupe B : Mozambique – Ghana, Abidjan (Ebimpé), à 21h

Groupe B : Cap-Vert – Égypte, Abidjan (FHB), à 21h

Mardi 23 janvier :

Groupe C : Guinée – Sénégal, Yamoussoukro, à 18h

Groupe C : Gambie – Cameroun, Bouaké, à 18h

Groupe D : Angola – Burkina Faso, Yamoussoukro, à 21h

Groupe D : Mauritanie – Algérie, Bouaké, à 21h

Mercredi 24 janvier :

Groupe E : Afrique du Sud –Tunisie, Korhogo, à 18h

Groupe E : Namibie – Mali, San Pedro, à 18h

Groupe F : Tanzanie – RDC, Korhogo, à 21h

Groupe F : Zambie – Maroc, San Pedro, à 21h

Huitièmes de finale

Samedi 27 janvier :

Huitième 1 : 2e groupe A contre 2e groupe C, Abidjan (FHB), à 18h

Huitième 2 : 1er groupe D contre 3e B/E ou F, Bouaké, à 21h

Dimanche 28 janvier :

Huitième 3 :1 er groupe A contre 3e C/D ou E, Abidjan (Ebimpé), à 18h

groupe A contre 3e C/D ou E, Abidjan (Ebimpé), à 18h Huitième 4 : 2e groupe B contre 2e groupe F, San Pedro, à 21h

Lundi 29 janvier :

Huitième 5 :1 er groupe B contre 3e groupe A/C ou D, Abidjan (FHB), à 18h

groupe B contre 3e groupe A/C ou D, Abidjan (FHB), à 18h Huitième 6 :1er Groupe C contre 3e groupe A/B ou F, Yamoussoukro, à 21h

Mardi 30 janvier :

Huitième 7 :1 er groupe E contre 2e groupe D, Korhogo, à 18h

groupe E contre 2e groupe D, Korhogo, à 18h Huitième 8 :1er groupe F contre 2e groupe E, San Pedro, à 21h

Quarts de finale

Vendredi 2 février :

Match A : Vainqueur Huitième 2 contre Huitième 1, Abidjan (FHB), à 18h

Match B : Vainqueur Huitième 4 contre Huitième 3, Yamoussoukro, à 21h

Samedi 3 février :

Match C : Vainqueur Huitième 7 contre Huitième 6, Bouaké, à 18h

Match D : Vainqueur Huitième 5 contre Huitième 8, Abidjan (Ebimpé), à 21h

Demi-finales

Mardi 6 février :

Vainqueur match B contre vainqueur match C, Bouaké, à 21h

Mercredi 7 février :

Vainqueur match A contre vainqueur match D, Abidjan (Ebimpé), à 21h

Finales

Samedi 10 février :

Match 3e place, Abidjan (FHB), à 21h

Dimanche le 11 février

Finale, Abidjan (Ebimpé), à 21h