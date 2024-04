PSG : L’hommage de Thiago Silva à Marquinhos

Après huit saisons au PSG, Thiago Silva a vu son aventure en Rouge & Bleu s’arrêter brusquement après le final 8 à la fin de l’été 2020. Cependant, le Brésilien reste dans l’histoire du club de la capitale, et un suiveur assidu. En ce sens, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain suit de près l’actualité du club.

Au Paris Saint-Germain, l’histoire s’est récemment écrite dans les livres de records. En effet, sur la pelouse du Stade Montjuic pour la victoire face au FC Barcelone et la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, Marquinhos a porté la tunique Rouge & Bleu pour la 437e fois de sa carrière. Un record faisant de lui le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Avec ses 435 caps, Jean-Marc Pilorget a vu son record datant de 1987 tombé. Un fait historique au Paris Saint-Germain qui n’est pas passé inaperçu pour Thiago Silva. En effet, le défenseur brésilien qui a passé 8 ans sous les cieux parisiens dont 7 aux côté de son puîné et compatriote Marquinhos, a partagé son sentiment. Pour nos confrères de Téléfoot, O’Monstro a déclaré : « Je suis là pour te féliciter pour ce record grandiose que tu viens de battre. Je sais combien tu t’es battu, combien tu as lutté. Je suis super heureux d’avoir fait un petit peu parti de cette trajectoire !« . En huit saison au PSG, Thiago Silva a lui disputé 315 rencontres en Rouge & Bleu. Ainsi, à aujourd’hui 39 ans (40 ans en septembre), le Paris Saint-Germain restera le club de la vie d’O’Monstro.