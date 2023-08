PSG / Lorient – Le groupe parisien sans Verratti ni Neymar

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG reçoit le FC Lorient dans son enceinte du Parc des Princes. Voici le groupe retenu par Luis Enrique pour cette première échéance de la saison.

La Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi soir. À cette occasion, le LOSC est allé arracher un match nul sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1. Ce soir, c’est au tour du PSG de remonter sur le pont avec une confrontation face au FC Lorient pour le compte de la première journée. Ce sera donc le premier match officiel de Luis Enrique sur le banc rouge et bleu. Et ce matin, le coach parisien a dévoilé son groupe retenu pour ce match avec quelques indications très intéressantes.

En effet, alors qu’il a rallié les rangs parisiens en début de semaine, Gonçalo Ramos est bien présent. L’avant-centre portugais devrait d’ailleurs être titularisé d’entrée. En revanche, comme pressenti depuis plusieurs jours, Neymar Jr et Marco Verratti ne prennent pas place dans ce groupe. Preuve que le PSG ne compte plus sur leurs services. À noter que Juan Bernat et Renato Sanches, eux aussi placés sur la liste des transferts, ne sont pas présents.

À voir aussi : Officiel – Ousmane Dembélé est un joueur du PSG

🔴 NEWS : À noter que Juan Bernat & Renato Sanches sont aussi absents du groupe convoqué par Luis Enrique ❌ pic.twitter.com/mTjlqIryEL — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 12, 2023

Le groupe du PSG pour la rencontre face au FC Lorient

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Navas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kurzawa, Danilo

Milieux : Zaïere-Emery, Ndour, Vitinha, Soler, Ugarte, Ruiz

Attaquants : Ramos, Asensio, Kang-in Lee, Gharbi, Ekitike