Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le LOSC au Parc des Princes à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1.

Dernière répétition pour le PSG avant son huitième de finale aller de Ligue des champions. Et quoi de mieux qu’une belle affiche face au LOSC ce samedi dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. En plus de préparer au mieux sa rencontre européenne, les Rouge & Bleu peuvent prendre provisoirement 11 points d’avance en tête du championnat en cas de victoire face aux Dogues. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes et Lee Kang-In. Malgré une frayeur suite à une grosse semelle de Lilian Brassier sur sa cheville mercredi, Kylian Mbappé figure bien dans le groupe parisien pour cette rencontre mais reste à voir s’il sera titulaire ou sur le banc au coup d’envoi.

Et à deux heures du coup d’envoi de cette rencontre entre Parisiens et Lillois, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez vos pronostics dans les commentaires. Mercredi, le PSG s’était imposé au Parc face au Stade Brestois (3-1) dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Un bon résultat annoncé ici par ecthelion2. Félicitations !!!