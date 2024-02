PSG / LOSC : L’arbitre de la J21 dévoilé

Ce samedi 10 février (21h sur Canal +), le PSG verra le LOSC se dresser face à lui sur la pelouse du Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle la ligue a dévoilé les arbitres qui officieront.

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le LOSC se jouera au Parc des Princes sous la surveillance de François Letexier, comme l’a annoncé la Ligue, sur son site officiel. L’arbitre sera au sifflet pour une rencontre du club de la capitale pour la deuxième fois de la saison après le PSG – RC Lens (victoire 3-1) du 26 août dernier. L’arbitre de 34 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Thomas Leonard, quand Jérémie Pignard et Florent Batta officieront à la VAR.