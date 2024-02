Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le LOSC à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions des équipes.

Avant de penser au huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad, le PSG aura une belle affiche à disputer ce samedi soir au Parc des Princes. À l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille le LOSC, quatrième du championnat. Et pour cette rencontre, Luis Enrique doit toujours composer sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes et Lee Kang-In. Et le technicien espagnol a réservé quelques surprises dans son onze de départ en laissant au repos plusieurs cadres.

Navas, Mukiele, Ramos titulaires, et Mbappé sur le banc

Grosse surprise, Keylor Navas prend place dans les buts, laissant au repos Gianluigi Donnarumma. En défense centrale, Marquinhos est laissé au repos. La charnière centrale est donc composée de Lucas Hernandez et Danilo Pereira. Dans les couloirs défensifs, Nordi Mukiele est le titulaire surprise à droite tandis que Lucas Beraldo enchaîne à gauche. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz et Marco Asensio forment l’entrejeu. Warren Zaïre-Emery débute sur le banc. En attaque, Kylian Mbappé débute bien sur le banc après sa grosse frayeur à la cheville mercredi dernier. Un trio offensif est aligné avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Feuille de match PSG / LOSC Lille

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Jérémie Pignard et Florent Batta

Le XI du PSG : Navas – Mukiele, Danilo (c), L.Hernandez, Beraldo – Ruiz, Ugarte, Asensio – Dembélé, Ramos, Kolo Muani. Remplaçants : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu, K.Mbappé, Barcola

Le XI du LOSC : Chevalier – Thiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André (c), Bentaleb – Zhegrova, A.Gomes, Gudmundsson – Yazici Remplaçants : Mannone, Fernandes, Miramon, Bouaddi, Haraldsson, Cabella, David, Ounas, Morais

: Chevalier – Thiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André (c), Bentaleb – Zhegrova, A.Gomes, Gudmundsson – Yazici