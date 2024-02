À l’occasion de l’année du Dragon, le PSG a décidé de sortir un flocage spécial pour célébrer cet évènement et qui sera porté face au LOSC.

Comme chaque année désormais, le PSG célèbre à sa manière le Nouvel An chinois. Et cette saison, pour célébrer l’année du Dragon, les Rouge & Bleu ont décidé d’innover, en collaboration avec la star internationale asiatique, Jay Chou. En plus des noms floqués en mandarin, une autre particularité sera présent sur le maillot. En effet, un dragon est également intégré dans ce flocage spécial pour célébrer cette année. Ce flocage sera porté ce soir lors du match PSG / LOSC dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.

Ce maillot spécial est disponible dans les boutiques officielles à Paris et à Londres, rapporte le PSG sur son compte X. Il est également disponible sur la boutique en ligne ici. À noter qu’une veste spéciale est également sortie pour cette occasion.

