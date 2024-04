Le 31 mars dernier, à l’occasion du 107e Classique du PSG face à l’OM (victoire 0-2), Lucas Beraldo a lui disputé son premier. Malheureusement pour le défenseur brésilien recruté au mois de janvier dernier, ce qui aurait pu être une grande soirée, s’est soldée pour lui par une expulsion dès la 40e minute. Les conséquences pourraient être plus préjudiciables que prévues.

A la 40e minute de la 27e journée de championnat, Lucas Beraldo est au duel avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur central, de l’épaule, l’emporte face à l’attaquant gabonais, qui s’écroule sans rien réclamer. L’arbitre assistant ne le voit pas du même œil et lève le drapeau afin d’interpeller l’arbitre central, Benoît Bastien. Ce dernier intervient donc, et sanctionne le numéro 35 du PSG d’un carton jaune, son deuxième, donc expulsion. Cependant, la VAR décidé également d’intervenir, et le deuxième carton jaune se transforme en carton rouge direct. Conséquence ? Lucas Beraldo, après la commission de discipline de ce mercredi 3 avril, devra purger deux matchs de suspension. Le premier fût la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais, et le second sera la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats face au Clermont Foot ce samedi 6 avril (21h sur Canal +) au Parc des Princes. C’est ainsi que face aux Bretons, Marquinhos a effectué son retour à la compétition associé à Lucas Hernandez, qui a laissé son poste de suppléant de latéral gauche au titulaire, Nuno Mendes. Sur le papier, et au vu des statuts et des qualités intrinsèques des joueurs alignés à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France, Luis Enrique semble avoir trouvé une formule « type », bien que le technicien espagnol est adepte des changements.

Petit acte, grandes conséquences ?

Avec les blessures de Milan Skriniar, Marquinhos récemment et le retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Lucas Beraldo a rapidement été projeté au rang de titulaire. En effet, depuis son arrivée au PSG, le défenseur central brésilien est un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, en ayant pris part à 16 rencontres toutes compétitions confondues, comptabilisant 1 132 minutes passées sur le pré. Outre l’état de l’infirmerie Rouge & Bleu qui a permis au jeune joueur de 20 ans de grappiller du temps de jeu, les performances de ce dernier laissait présager de belles promesses. Cependant, cette expulsion face à l’Olympique de Marseille pourrait faire office de premier coup d’arrêt pour Lucas Beraldo.

En effet, le capitaine Marquinhos a retrouvé sa place ce mercredi soir à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France. De retour de blessure après des gênes au talon d’Achille, le numéro 5 du PSG a été crédité de la note de 7 dans les colonnes du Parisien. S’il a été aligné d’entré de jeu par Luis Enrique, Marquinhos a été remplacé à la 76e minute. Une gestion de son temps de jeu comme pour un joueur de retour de blessure, ou comme pour un joueur qui sera amené à enchaîner avec les grosses échéances à venir. A côté de son capitaine, Lucas Hernandez en défense central a également rendu une bonne copie et hérité de la note de 6 (L’Equipe & Le Parisien). C’est ainsi que Lucas Beraldo, qui pouvait avoir l’espoir de préserver son statut glané grâce aux blessures des uns et des autres, pourrait se voir relayé sur le banc.

Le ciel ne tombera pas sur la tête du joueur de 20 ans sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, mais l’idée de toucher les étoiles dès ses premiers pas en Europe pourrait prendre du plomb dans l’aile, pour une faute minime, voire, inexistante … .