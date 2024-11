Le 1er mai dernier, le PSG s’est incliné (1-0) en demi-finale aller de C1 sur la pelouse du Borussia Dormtund. Une rencontre au cours de laquelle Lucas Hernandez a été touché au ligament du genou. Six mois plus tard, l’international français va faire son retour à l’entraînement.

Ces derniers jours, les nouvelles sont bonnes pour l’infirmerie du PSG qui se vide. En effet, Gonçalo Ramos devrait retrouver la compétition après la trêve internationale et ainsi prendre part à la 12e journée de Ligue 1 face au Toulouse FC. Dans la foulée, une décision sera prise quant à sa participation au déplacement sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions. De l’autre côté, Presnel Kimpembe continue de prendre part aux entraînements collectif et sera bientôt rejoint pas … Lucas Hernandez. En effet, selon Le Parisien, « le défenseur français de 28 ans devrait reprendre les séances avec le reste de l’effectif de Luis Enrique la semaine prochaine, au retour de la trêve internationale. […] le champion du monde 2018 est même en avance sur ses temps de convalescence et sur le protocole préalablement établi par le staff médical du PSG« .

Et le retour à la compétition ?

En amont de ce retour, Lucas Hernandez, qui ne ressent plus aucune douleurs, s’entraîne avec les Espoirs avec Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe. Nos confrères du Parisien précisent tout de même qu’il reste des étapes à l’ancien du Bayern Munich afin de retrouver la compétition, un retour qu’il ne souhaite pas précipiter.