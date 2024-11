A l’occasion de la trêve internationale, le Stade de Reims a disputé un match amical. L’occasion pour Gabriel Moscardo, prêté par le PSG, de disputer ses premières minutes en France.

Depuis son arrivée en France, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims, mais n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel. Cependant, le milieu de terrain brésilien a porté les couleurs du club de Champagne pour la première fois ce 13 novembre 2024. En effet, le Stade de Reims a affronté l’Olympique Charleroi (D3 Belge) en match amical. L’occasion pour le joueur prêté par le PSG de fouler une pelouse sur l’hexagone et même inscrire un but. Gabriel Moscardo, sur penalty, a ouvert le score en prenant à contre pied le gardien de but adverse.

Premières minutes avec le @StadeDeReims et 1er but en match amical pour Gabriel Moscardo devant l’Olympique #Charleroi (D3 belge). #SDROCC (1-0 à la pause). pic.twitter.com/59wYsvrri9 — Stade de Reims infos (@SDRInfos) November 13, 2024 X : @SDRInfos

De quoi offrir plus de temps de jeu et de confiance au Brésilien en cette fin d’année et pour la seconde partie de saison ? Insatisfaits de la situation, les dirigeants parisiens souhaiteraient, en l’état, casser le prêt selon les derniers échos de la presse.