PSG – Lucas Hernandez gravement touché au genou ?

Sorti sur blessure ce mercredi, Lucas Hernandez pourrait souffrir d’une rupture des ligaments au niveau du genou gauche. Ce qui mettrait un terme à sa saison avec les Rouge & Bleu et acterait son forfait pour l’Euro 2024.

En plus de la défaite face au Borussia Dortmund (1-0) ce mercredi, une autre mauvaise nouvelle est venue ternir la soirée parisienne. En voulant intervenir sur le but de Niclas Fülkrug, Lucas Hernandez s’est fait mal au genou gauche. Après s’être testé quelques minutes sur la pelouse, le défenseur du PSG a finalement cédé sa place juste avant la pause. Et les premiers examens incitent au pessimisme.

À voir aussi : BVB / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Une IRM ce jeudi pour Lucas Hernandez

Selon les informations du Parisien, l’international français souffrirait d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. « Les premiers examens médicaux pratiqués sur l’international français le laissent penser, mais une IRM doit être pratiquée dans la journée de jeudi pour confirmer cette suspicion. » Si cela se confirme, la saison du défenseur de 28 ans sera terminée et cela actera aussi son forfait pour l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet) avec l’équipe de France. Après la rencontre, Luis Enrique avait déjà partagé son pessimisme : « Je n’ai aucune nouvelle. Ca n’a pas l’air très positif. Il faut que les docteurs l’analysent. »

L’Equipe confirme aussi la possible grosse blessure de Lucas Hernandez. « Le genou gauche du défenseur était encore trop gonflé ces dernières heures pour déterminer avec exactitude la nature de sa blessure. Il passera une IRM ce jeudi. » En attendant de connaître plus en détails la nature de la blessure, son absence pour le match retour face au BVB est déjà actée. « Il existe, pour le champion du monde 2018, une suspicion que les ligaments croisés soient touchés. Dans tous les cas, Lucas Hernandez va devoir marquer un temps de repos qui se comptera en semaines », précise L’E. Si cela se confirme, ce sera une très mauvaise nouvelle pour le numéro 21 du PSG, qui revenait déjà en début de saison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit contractée lors de la Coupe du monde 2022.