Luis Enrique : « Cher Ndour est un joueur de futur »

Alors que presque toutes les recrues du mercato estival 2023 semblent doucement prendre leurs marques, Cher Ndour ne trouve pas la clé pour convaincre Luis Enrique de lui laisser faire ses preuves sur le terrain.

Huit minutes de jeu. Oui, seulement huit petites minutes pour Cher Ndour depuis le début de saison. Arrivé à Paris pendant le mercato estival 2023, le milieu de terrain de 19 ans ne quitte pas le banc de touche. Dans un milieu totalement remanié avec l’arrivée de Luis Enrique, les titulaires indiscutables se sont rapidement fait remarquer. Entre l’obligation de rattraper les points perdus en championnat lors des journées précédentes et le groupe à haute résistance en Ligue des Champions, chaque minute compte. En conséquence, le temps manque pour les jeunes prometteurs de trouver leurs marques. Cher Ndour a alors pu goûter à une poignée de minutes de jeu face à Lyon (1-4), puis plus rien.

🚨 Cher Ndour va faire ses débuts avec le PSG dans un match officiel 🌟🇮🇹



Cher Ndour, le futur du club ?

Ce week-end, le PSG se déplace à Clermont avant de préparer la deuxième journée de LDC face à Newcastle. Un match où les joueurs devront être prudents, ou l’occasion rêvée pour les habituels remplaçants de marquer des points. Pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match, l’équipe de Canal Supporters a interrogé Luis Enrique sur le manque de jeu de son milieu de terrain : « Il a déjà joué avec nous en championnat contre Lyon. Cher Ndour est très jeune, il a un potentiel très très grand et malgré ses rares minutes de jeu, il travaille très bien, il est toujours préparé et à disposition pour nous aider. Je suis sur que tout au long de la saison il aura des minutes de jeu et c’est évident que dans un effectif de 23 joueurs, il n’y a pas la place pour tous. Je répète mais les jeunes joueurs ont la capacité d’apprendre de nouvelles choses, et Cher Ndour est un joueur de futur. »

🗣️ Luis Enrique : « Cher Ndour ? Il est très jeune et a un potentiel très très grand. En ce moment il n'a pas trop de minutes mais il se prépare bien. Tout au long de la saison, il aura des minutes mais c'est évident que dans un effectif de 23 joueurs, il n'y a pas la place pour…

Dans un futur proche, Cher Ndour est alors explicitement destiné à jouer le rôle du remplaçant modèle. Pas de place prévue dans le onze titulaire pour le milieu en l’état mais les choses évoluent vite, surtout au Paris Saint-Germain. Luis Enrique conclut son propos en rappelant l’âge de sa recrue estivale. Un indice déterminant pour en déduire que le joueur aura un rôle plus important dans les prochains mois. Le jeune italien devra donc s’armer de patience et de travail pour se faire une place dans l’effectif. Mais tant que le joueur est convoqué, tous les signaux sont au vert, il reste dans les plans du club… comme pourra en témoigner la situation d’Hugo Ekitike.