PSG : Manuel Ugarte, déjà sur le départ ?

C’est en provenance du Sporting Portugal que Manuel Ugarte a posé ses valises au PSG contre la somme de 60 millions d’euros. Sa clause libératoire activée et dix mois plus tard, l’international uruguayen ne parvient pas à s’imposer et pourrait déjà découvrir de nouveaux horizons.

Après de bons premiers mois de compétition, Manuel Ugarte a rapidement été relégué sur le banc, avec les montées en puissance de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. A la recherche de finesse technique dans son entrejeu, Luis Enrique a, très tôt dans la saison rabattu, les cartes. C’est dans ce contexte que le nom de Manuel Ugarte est évoqué du côté de la Juventus Turin. En effet, nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport avancent un intérêt du club de la Vieille Dame avant que le milieu de terrain ne s’engage avec le PSG, qui refait surface aujourd’hui avec la volonté de reconstruire son entrejeu et son effectif. L’avenir flou d’Adrien Rabiot et Weston McKennie pousse davantage les Turinois à se pencher sur la piste menant à Manuel Ugarte. Ce dernier est l’objet d’une réflexion de la part des dirigeants parisiens qui ont conscience qu’ils ne récupèreront pas les 60 millions d’euros posés sur la table afin de s’attacher les services de l’Uruguayen, et c’est ainsi que l’idée d’un prêt émerge. Si le milieu de terrain n’est pas hors-projet et donc poussé vers la sortie, l’idée serait positive pour le Paris Saint-Germain qui mettra son joueur en vitrine, mais aussi pour Manuel Ugarte qui pourrait retrouver un temps de jeu conséquent, nécessaire à à l’évolution et la progression d’un joueur de 23 ans. Pour aller au bout de cette piste, le numéro 4 du PSG devra consentir un effort et s’aligner sur le salaire maximum que pourra proposer la Juventus Turin. La bonne relation entre Luis Campos et son homologue turinois Cristiano Giuntoli pourrait faciliter le dossier. Les deux hommes avaient travailler ensemble sur le transfert de Victor Osimhen du LOSC à Naples, lorsque le dirigeant italien travaillait pour les Gli Azzurri.

Un dossier estival ?

Toutefois, la Gazzetta dello Sport affirme également que si le dossier devait avancer, cela se fera après la Ligue des Champions, pour laquelle le PSG est encore engagé. Par ailleurs, la Juventus Turin a également besoin de connaître son budget avant d’avancer ses pions, mais également la faisabilité d’autres dossiers au milieu de terrain que sont Lazar Samardžić (Udinese), Mikel Merino (Real Sociedad), Martín Zubimendi (Real Sociedad) et le grand favori, Teun Koopmeiners (Atalanta Bergame). Toujours selon la Gazzetta dello Sport, si la réflexion existe, Manuel Ugarte n’est pas poussé vers la sortie au PSG.