PSG : Marquinhos célébré au Parc des Princes ce dimanche

Après avoir fêté la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG s’apprête à célébré son capitaine Marquinhos. Ce dernier est très récemment devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale, et verra le Parc des Princes lui rendre de vibrants hommages ce dimanche.

Ce dimanche 21 avril (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. La rencontre d’après pour les Parisiens, ou celle d’une place européenne pour les Lyonnais, les regards du Parc des Princes seront tournés vers Marquinhos. Le capitaine du Paris Saint-Germain se verra célébré par ses supporters et son club après qu’il soit devenu le joueur le plus capé de l’histoire Rouge & Bleu lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone (défaite 2-3). Après ce revers à domicile « le Brésilien et le club de la capitale n’avait pas souhaité fêter ce record historique afin de rester complètement focalisé sur l’échéance européenne à venir« , selon les informations du Parisien. Aujourd’hui la qualification acquise en demi-finale de C1 (1er et 7 mai prochain face au BVB), sur son site officiel, « le Paris Saint-Germain invite les spectateurs présents à rester à leur siège à la fin du match, et compte sur eux pour faire de cet instant un événement mémorable !« . C’est ainsi qu’outre le match face à l’OL, ce dimanche, Paris sera une fête.

Image : psg.fr

Pour rappel, Marquinhos, du haut de ses 437 matchs avec le maillot du PSG, a dépassé le record datant de 1988 détenu par Jean-Marc Pilorget et ses 435 caps.