PSG : Marquinhos confirmé en tant que capitaine

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi (21h sur Canal +). A cette occasion, Luis Enrique était présent aujourd’hui en conférence de presse d’avant-match. Un rendez-vous au cours duquel le technicien espagnol a abordé le sujet du capitanat au Paris Saint-Germain.

Au cours de la conférence de presse d’avant-match du jour, Luis Enrique, devant le parterre de journalistes présents au Campus PSG (78), a été interrogé sur le capitanat dans son effectif. Le technicien espagnol a été flou dans sa réponse : « En ce qui concerne le capitaine, c’est très simple, c’est le choix des joueurs et non le mien. C’est eux qui décide par un vote. Je crois qu’ils se sont réunis cette semaine, donc il y a quatre capitaines. C’est quelque chose qui est décidé par les joueurs et non par le coach. Je ne veux pas que ce soit mon capitaine mais que ce soit le capitaine des joueurs« , a-t-il répondu. Si l’ancien sélectionneur de La Roja n’a pas été en mesure de donner les noms des capitaines élus, les dernières informations de nos confrères d’RMC Sport avancent tout de même une confiance du vestiaire confirmée et accordée à Marquinhos : « Le vote réalisé avant le match contre Toulouse a acté le maintien de Marquinhos comme capitaine de l’équipe francilienne« .

🚨Marquinhos va conserver son brassard de capitaine. Le défenseur a le soutien de ses coéquipiers 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/EnjoWamMWA — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 18, 2023 Twitter : @FabriceHawkins

Le Brésilien, remplaçant lors de la première journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Lorient (match nul 0-0), a vu Danilo Pereira porter le brassard de capitaine, avant d’entrer en jeu et récupérer son précieux. Ce samedi, face au Toulouse FC, le numéro 5 du PSG devrait donc retrouver sa place de titulaire ainsi que le brassard autour du bras.