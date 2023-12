Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Sport), le PSG disputera son dernier match de l’année avec la réception du FC Metz, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1.

Pour ce dernier match de la phase aller de la Ligue 1 2023-2024, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Metz (21h sur Canal Plus Sport). Et pour cette dernière rencontre de l’année 2023, les Rouge & Bleu voudront conserver voire accroître leur avance en tête du classement et offrir un beau cadeau à leur supporters avant les fêtes de fin d’année. Cependant, Luis Enrique sera privé de nombreux éléments lors de cette rencontre comme Ousmane Dembélé.

Et à quelques heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires ci-dessous. Dimanche dernier, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du LOSC (1-1) dans les ultimes instants de la rencontre. Aucun Csien n’avait donné le bon pronostic.